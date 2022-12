10:13 a.m.

El Servicio Jesuita para Migrantes de Costa Rica aclara algunos puntos importantes que deben tomar en cuenta quienes deseen viajar a Nicaragua en estas vacaciones decembrinas

Los nicaragüenses que estén solicitando refugio en Costa Rica no pueden salir de ese país.

Ante los nuevos decretos para solicitantes de refugio en Costa Rica, los nicaragüenses que se encuentran en dicho país tienen muchas dudas sobre qué requisitos deben cumplir para salir del país en estas vacaciones y poder visitar a sus familias, así que el Servicio Jesuita para Migrantes brindó unos consejos que deben seguir para evitar problemas a su reingreso.

Jennifer Soto, del Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica (SJM-CR) señaló que ciertamente hay algunos inconvenientes por las renovaciones de documentos y por los nuevos decretos.

“Lo primordial es que todos sepan que el documento de viaje es el pasaporte, tanto para nacionales como para extranjeros. Algunas personas consultan que si por tener residencia pueden salir con ese documento y la respuesta es no, ese solo es un documento que le respalda en el caso de que le pidan visa para volver a entrar a Costa Rica y así ya no la presentaría, es decir no la paga”, detalló Soto.

Por otro lado, recalcó que el pasaporte debe estar vigente, con 6 meses como mínimo para el vencimiento. Por ejemplo, “si van a salir este diciembre no puede llevar un pasaporte que venza en marzo, sino en junio o posterior”.

En el caso de quienes van a salir con el fin de ir a traer documentos para iniciar su proceso de regularización, deben tener en cuenta que tendrán que llevar el comprobante que demuestre el vínculo con la persona costarricense o residente con la que vayan a hacer el trámite.

“Si hará un proceso porque tiene hijo costarricense, debe llevarse el certificado de nacimiento y es importante que a la hora de salir debe verificar que el nombre de la persona coincida en todos los documentos”, enfatiza Soto.

En cuanto al tema de pagar los impuestos, si viajan con alguna empresa de autobuses tendrán que verificar si ellos cubren los impuestos o no, o si se irán transbordando ver el tema antes de salir. El impuesto de salida pasó de 7 a 8 dólares y se puede pagar con las líneas de buses o por medio del Banco de Costa Rica, y llevar el comprobante a la hora de salir. También pueden cancelar en línea.

“Es importante para quienes se encuentran en proceso de renovación, solicitar una certificación que haga constar que está a la espera de la cita de renovación y que el documento se tome por vigente. Una persona que haya sacado cita y se la dieron para marzo, debe solicitar esa certificación que demuestra que se extiende la vigencia del documento. La certificación se hace por mail o de manera personal”, explica la funcionaria de SJM-CR.

Para reingresar a Costa Rica deben presentar Certificación, comprobante de cita y resolución de extensión de vigencia para ingresar a Costa Rica.

¿Pueden viajar los solicitantes de refugio?

En los decretos se señala que las personas solicitantes de refugio no podrán salir del país mientras su trámite esté en curso, porque el caso se archivará o eliminará.

De acuerdo al decreto publicado el 1 de diciembre se indica que a partir de esa fecha, los solicitantes de refugio no podrán viajar a un tercer país y se mantiene no viajar al país de origen, si la persona viaja su solicitud de refugio se cancela.

“La situación actual es de incertidumbre, el futuro es incierto en cuanto a los cambios que vengan, lo que está vigente es que la persona no podrá salir, así haya hecho su solicitud hace dos o tres años o si solicita hoy, deben acatarlo, no pueden salir a ningún país, es penoso porque se limita la libertad de tránsito”, señala Soto.

El temor es que si salen no lo dejen entrar y lo devuelvan a su país de origen, antes de tener estos inconvenientes graves hay que pensarlo bien.

Por otro lado, recomiendan tener en cuenta que Migración cierra el 25 de diciembre y abre el 6 de enero.

Salida de menores

Soto dijo que en el caso de menores es importante recordar que deben salir con pasaporte, porque “si yo paso por frontera y mi hijo sale por vereda y uno lo recibe al otro lado es un proceso delicado que podría traer problemas con el PANI (Patronato Nacional de la Infancia), así que cuando un menor de edad es residente o cuenta con cualquier categoría migratoria, hay que notificar o pedir un permiso a migración que indique que va a salir porque ya entra en el tema de protección”.

Con el tema de los costarricenses menores de edad se da la autorización de quiénes pueden viajar con él, entonces se hace ese trámite que es fundamental, tienen que presentarse los padres a la hora de solicitud de pasaporte y se van a dar autorización a otros familiares deben llevar documentos.

En el caso de que solo los padres estén autorizados y quieren que el menor viaje con otra persona, deberán hacer una solicitud a Migración para que se haga el nuevo registro.