A los jóvenes los secuestraron el jueves y mañana deben cancelar los 20 mil dólares que piden por su liberación.

Kenny y Kevin Vega son los hermanos que este jueves, 8 de diciembre, fueron secuestrados por un cartel mexicano que pide 20 mil dólares para liberarlos, pero su padre afirma que está contra la espada y la pared, porque no cuenta con recursos para pagar el rescate.

“Me siento entre la espada y la pared. El hombre me dijo que quería 20 mil dólares en 24 horas, porque los secuestraron el jueves y los querían el viernes, pero le supliqué más tiempo porque somos pobres y dijo que él no estaba jugando y que me iba a mandar un video cortándoles los dedos, me dio sábado a las 10 de la mañana, logramos hacer un depósito pero estamos lejos de la suma, yo le he suplicado más tiempo”, relató Alexis Vega, el afligido padre de estos jóvenes de Los Marqueses, un barrio de San Marcos, Carazo.

Esta es una tortura terrible, dijo el señor, quien teme por la vida de ellos, porque “el hombre llama y apaga el celular, le he pedido que me dé chance y dijo que para mañana lunes, solo les dimos 3 mil dólares y hemos andado en mi barrio pidiendo y haciendo actividades. Tenemos el apoyo de toda la población, aquí andamos pidiendo ayuda para salvar a mis hijos”.

Kenny, de 21 años, y Kevin, de 27, salieron de Nicaragua el primero de noviembre, con la ilusión de encontrar en Estados Unidos un futuro mejor que les permitiera ayudar a su familia. Su padre relató a 100% Noticias que los jóvenes partieron en una excursión con rumbo a Guatemala y estando ahí buscaron a alguien que los iba guiando. Sin embargo, a los tres días los agarró migración de México y los tuvo 13 días detenidos.

“Mis hijos iban por el Pacífico y cuando los liberaron los trasladaron al Atlántico. Ahí el coyote ya no quiso meterse, porque es territorio de otros cárteles y los abandonó. Buscamos otras personas que los movieran y estando allá los meten a un lugar porque los iban a mover en bus, pero otra vez migración los detuvo tres días más. Luego los guías los montaron en un carro junto a una muchacha que iba con ellos, los tres están secuestrados”, detalló Vega.

Cómo ayudarlos

También comentó que uno de sus hijos le dijo que veía raro el hecho de que les dieron una gran vuelta, avanzaron y luego regresaron.

“Desde ahí perdimos comunicación, a las 11 de la mañana del jueves, a la 1 recibo una llamada del número de mi hijo. Era el hombre que me dijo que necesita diez mil por cada uno y que era ya, porque si no los mataba. Luego apagó el teléfono. A las 8:30 de la noche me volvió a llamar, no me dejaba hablar y me decía que necesitaba los 20 mil para el día siguiente”, prosiguió.

El señor Vega y su esposa están desesperados porque en realidad son de escasos recursos económicos, ni siquiera poseen cuenta bancaria por lo que suplican que las personas que deseen ayudarles en estos momentos de angustia les puedan depositar en la billetera móvil número 505 81773811, a nombre de Junieth Velásquez.