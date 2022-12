Madre del excarcelado político Ervin Zamora nunca perdió la esperanza de encontrar a su hijo, pide ayuda

El ex preso político estaba en la indigencia en las calles de San José, Costa Rica. Aparentemente tenía dos años viviendo en la calle

Dinora Peña, madre del excarcelado político Ervin Alexander Zamora Peña nunca perdió la esperanza de encontrar a su hijo, quien tenía dos años desaparecido en Costa Rica. Zamora Peña fue encontrado en indigencia en las calles de San José.

“Yo nunca perdí la fe de encontrarlo, yo nunca lo di por muerto, yo sabía que algún día yo iba a estar nuevamente con él”, expresó la progenitora a 100%Noticias, quien lanzó un SOS por su hijo quien se encuentra delicado de salud.

Según Peña, su hijo requiere atención médica porque sujetos desconocidos le dieron una golpiza dejándolo con facturas en su cuerpo.

“Está en muy malas condiciones, él tiene fracturada una costilla, tiene reventado los oídos le supura pus, le dan unos grandes dolores de estómago cuando él come, se queja mucho de noche no puede dormir, le entran calenturas, necesito que me ayuden con medicamento o una atención médica que me lo revise un médico parece que él tiene fracturada una costilla porque lo agarraron y le pegaron una golpiza cuando anduvo durmiendo en la calle”, explicó la madre.

La progenitora insistió en un chequeo médico general. Además, hizo un llamado a quienes tengan la posibilidad de ayudarlos con granos básicos “está en estado de desnutrición, estamos pasando una situación muy mala porque realmente no tenemos dinero y no tenemos alimentación, pero ahorita lo que más me interesa es la atención médica, si hay personas que lo quieran apoyar con alimentación porque no tenemos, primeramente Dios que hayan manos que puedan ayudar”.

Hace dos años el excarcelado político desapareció misteriosamente, pero su madre nunca dejó de buscarlo en las calles de San José, su corazón y su fé le decían que estaba vivo, por lo cual no descansó hasta encontrarlo en indigencia en un parque en el sector de Hatillo.

Ervin Alexander Zamora Peña, es originario del municipio de Tipitapa, fue encarcelado en el año 2018 y fue acusado por levantar tranques en contra del régimen de Daniel Ortega en el municipio de Tipitapa, cuando la población protestó contra el gobierno.

Si usted desea colaborar, llame al número +505 8150 8743 con Dinora Peña.