Nicaragüense secuestrado en México: “Si no pagamos hoy lo ejecutan”

Se vence el tiempo para los familiares de Jack Pérez Rivas quienes tienen hasta hoy martes para cancelar el rescate de lo contrario los captores han amenazado con “ejecutarlo”, su hermana dice que “tienen miedo” y piden ayuda para reunir el dinero

Katherine Pérez solicita ayuda al pueblo de Nicaragua para la liberación de su hermano Jack Pérez Rivas quien se encuentra secuestrado desde hace 27 días en México y los captores le han dado hasta este martes para cancelar el rescate, caso contrario han amenazado con ejecutarlo.

“Tenemos miedo porque ya ha pasado mucho tiempo (del secuestro) y nos falta mucho dinero”, confirmó Katherine Pérez a 100%NOTICIAS.

Pérez, quien habita en Ciudad Sandino, municipio de Managua, contó que su hermano, de 25 años, decidió viajar a Estados Unidos sin contratar ningún coyote y salió del país con tan solo 800 dólares en sus bolsillos.

Fue el pasado 4 de diciembre que Katherine Pérez se atrevió a solicitar ayuda a través de las redes sociales para reunir la suma de 15,000 dólares. Al igual que decenas de familias nicaragüenses atraviesa por la misma pesadilla de tener a un familiar cercano en manos de criminales.

“Me secuestraron a mi hermano desde el 30 de noviembre… yo solo veía las situaciones que pasaban otras personas y decía pobre gente, hoy nos toca vivir en carne propia”, posteó Rivas.

Los tratantes acordaron que, tras el depósito de 2,000 dólares, permitirían que el joven secuestrado se comunicara telefónicamente con su familia.

“Hoy, tuve la consolación de poder hablar por teléfono con mi hermano. Gente esto no se lo deseo a nadie. No se imaginan lo destrozado que estamos como familia… Ahí pueden ver los envíos que no es ninguna mentira”, escribió Katherine Pérez el 5 de diciembre.

Si desea aliviar el sufrimiento de esta familia, puede enviar su aporte a la cuenta bancaria de La Fise en córdobas: 1300 30492 a nombre de Samuel Castillo y a nombre de Andreina del Carmen Pérez a Banpro: 100 229 000 802 77 o contactar directamente a Katherine Pérez al número telefónico: 505 8809 11 89.