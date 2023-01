Manuel Orozco: restricción de EEUU a migrantes de Nicaragua, Cuba y Haití, no detendrá migración

Manuel Orozco, analista internacional, evalúa las recién aplicadas medidas migratorias que rechazan a migrantes procedentes de Nicaragua, Haití y Cuba que intentan ingresar a Estados Unidos a través de sus fronteras con México de forma irregular

El experto insiste que es un número reducido el que se verá beneficiado con la medida del Presidente Biden anunciada el pasado 5 de enero sobre el programa humanitario para estos tres países, incluyendo Nicaragua porque solo personas con estatus migratorios legales podrán aplicar a este parole humanitario.

Otro de los puntos, que Orozco señala es que todavía no está definido el tiempo de respuesta a este programa político que se espera sea menor de tres meses, sin embargo, se deberá reforzar el personal de migración.

Estos temas migratorios y sus efectos a corto, mediano y largo plazo son analizados por Manuel Orozco en entrevista con 100% NOTICIAS.

¿Qué balance hace de las medidas migratorias de Biden, el parole humanitario para nicaragüenses, cubanos y haitianos?

Yo creo que el balance es que el efecto que esto pueda tener puede ser un impacto adverso al propósito original que es de reducir la migración de estos países y crear un mecanismo legal. La razón es porque se puede aplicar para el caso de Nicaragua, caso haitiano y parte cubano.

La gente que está saliendo de estos países no necesariamente tienen vínculos con personas que están establecidos en Estados Unidos, cuando analizamos las encuestas, la mitad de las personas tienen familiares o alguien cercano en suelo estadounidense.

En el caso de Nicaragua eso significa que por lo menos la mitad podría tener una opción a través de este mecanismo, sin embargo, dada la crisis migratoria que ha venido ocurriendo en donde ahora hay 1.2 millones de nicaragüenses en el exterior, cifra que aumentó porque antes de la crisis había 350,000 nicaragüenses en Estados unidos, de esos el 70% tenía un estatus legal.

Es decir, que de 600,000 nicaragüenses que hay en Estados Unidos solo 200,000 podrían ejecutar esta petición y resulta difícil porque todos han de tener a un familiar que ya ha migrado o familiares que no tienen la posibilidad de migrar porque son menores o muy mayores.

Lo que va a ocurrir es que se crea otro canal, además de la realidad que la gente se está yendo por las razones políticas que existen en Nicaragua o en Cuba o el desastre que se produce en Haití que se ha venido empeorado o el deterioro venezolano.

¿Buscarán otras rutas migratorias para ingresar a Estados Unidos los nicaragüenses al ver cerrada esta frontera?

Yo creo que si yo uso el contexto de otros países como una imagen posible de lo que pudiera ocurrir me miro el caso de los centroamericanos del Triángulo Norte en donde la aplicación del título 42 tuvo un efecto en reducir la entrada de gente, prácticamente el 40 por ciento de las personas logran entrar, los suelta y al 60 por ciento se les aplica el Título 42.

Lo que esto produjo en términos prácticos es que el número de inmigrantes salió en mayor, aunque la cifra disminuye en 2022, pero en números absolutos estamos hablando que de estos tres países fueron más centroamericanos los que salieron.

La cifra se acerca al año 2019, es menor a la del 2021, sin embargo, la gente tiene claro que su posición material y aspiracional no es positiva.

Y si eso es para países donde hay grandes problemas de estados de derecho, no se compara a lo que ocurre en Nicaragua y Cuba, entonces yo creo que la gente va a tratar de asumir el riesgo de emigrar y que los agarren y los devuelva a ser disuadidos.

Hay un impacto, es decir, va a reducirse el número de personas, pero siempre habrá gente que saldrá.

¿Cuánto tiempo podría durar una resolución de estados unidos aceptando la solicitud de parole humanitario?

El propósito es tratar de resolverlo lo más rápido posible. Yo creo que ellos están hablando de menos de tres meses, es una solución mucho mejor que la petición formal para migrar legalmente, pero la verdad que el nivel de burocratización, el nivel de esfuerzo que se requiere para manejar caso por caso toma mucho tiempo.

Un oficial de migración puede tomarse cuatro días para analizar una solicitud y con la cantidad de gente que está entrando de diferentes formas, manejar 30,000 solicitudes significa hacer ajustes de personal.

¿De esa ampliación de 30 mil paroles, cuánto podría corresponder a nicaragüenses?

Eso depende del cálculo que ellos estén haciendo. Los cuatro países representan un número bastante fuerte, representan un 25 por ciento de toda la migración detenida en la frontera.

En el 2019, ellos representaban solamente el 2 por ciento, algo que te indica que la magnitud del problema migratorio está bastante vinculada a las crisis políticas de estos cuatro países.

El 26 por ciento de estos cuatro países proviene de Nicaragua, aritméticamente uno podría pensar que de los 30,000 paroles, obtendría al menos el 25 por ciento.

Sin embargo, hay otras situaciones a considerar, los que tienen la capacidad de peticionar y quienes no, cambio si el volumen viene más de un lugar que de otro, entonces se va a realizar una ponderación.

La probabilidad es que el volumen más alto provenga de Cuba, seguido por Nicaragua, después de Venezuela y Haití.

¿Con estas nuevas medidas migratorias que dan como opción el parole humanitario, se acabaron los asilos políticos, o cómo podrá ahora un perseguido sin ningún familiar en estados unidos, aplicar a un asilo político?

El asilo político no se ha eliminado de ninguna manera. Eso existe y va existir. Lo que se está creando es un mecanismo para resolver aquellas nacionalidades que están huyendo de estados frágiles, estados fallidos como los de Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela.

Cuya solicitud de asilo, legalmente no se ajusta al espíritu de la letra y a los procedimientos, además que, aunque la mayoría han sido liberados, el proceso de espera para pedir un permiso de trabajo puede durar por lo menos nueve meses.

Hay mucha gente que salió el año pasado y todavía no tienen permisos de trabajo porque sus solicitudes de asilo no han sido admitidas en el proceso. Esta es una de las razones por las cuales se establece este programa, para mejorar el procedimiento burocrático de personas que vienen saliendo de estos países por razones políticas, pero no necesariamente son perseguidos políticos.

¿Qué impacto ha tenido ya el éxodo masivo de nicaragüenses en sectores económicos de Nicaragua?

Es una buena pregunta porque nadie habla de eso y solo mencionan sobre el efecto de las remesas y a veces se opina de una forma un poco irresponsable, que las remesas están sosteniendo al régimen.

La realidad es otra. En primer lugar, el impacto que ha tenido la migración es que ha reducido el tamaño de la mano de obra nicaragüense en el país.

Actualmente, hay sólo 2.3 millones de trabajadores en un país de 6 millones de habitantes. El número original debería de andar en los 3 millones de personas y la razón es porque la mayoría de la gente que ha migrado son adultos que son parte del ejército laboral de Nicaragua.

Además de reducir el tamaño de la fuerza laboral en el país, se suma el impacto de la fuga de cerebros que es bastante grande. El 20 por ciento de las personas que han salido de Nicaragua poseen títulos universitarios, pasión, habilidades, etc.

Si estamos hablando de que 600,000 nicaragüenses han salido en los últimos 5 años, el 20 por ciento son 120,000 personas. Pero Nicaragua es un país con más o menos 3 millones del total de su fuerza laboral donde originalmente solo el 15 por ciento tenía títulos universitarios, es decir menos de 500 mil personas.

Estamos viendo que el país ha tenido una fuerte escasez de talento humano, de personas con habilidades que emigran porque no hay incentivos de quedarse en el país.

Esos impactos son duraderos, no solo van afectando en este momento si no que tienen efecto a largo plazo, para un país cuya situación política no tiene mejoría por lo menos para los próximos dos años.

El desastre que ha causado el régimen de Ortega va más allá de su dinastía.