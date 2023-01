EEUU lanza un programa para que ciudadanos puedan recibir a refugiados

El Departamento de Estado de EE.UU. presentó este jueves un nuevo programa de recepción de refugiados por el que los ciudadanos podrán recibir, de forma privada, a personas admitidas en el Programa de Admisión de Refugiados de EE.UU. (USRAP).



El primer año del programa, bautizado como "Welcome Corps" (cuerpo de bienvenida), tiene el objetivo de movilizar al menos a 10.000 estadounidenses para ayudar al menos a 5.000 refugiados de todo el mundo, precisó un comunicado de dicho departamento.



"Welcome Corps es la innovación más audaz en el reasentamiento de refugiados en cuatro décadas. Está diseñado para fortalecer y ampliar la capacidad del USRAP al aprovechar la energía y los talentos de los estadounidenses de todos los ámbitos de la vida que deseen servir como patrocinadores privados", apuntó el secretario de Estado, Antony Blinken.

The United States is launching the Welcome Corps, the boldest innovation in refugee resettlement in four decades. This initiative enables Americans to directly support refugees and show the best of American hospitality and generosity. #JoinTheWelcomeCorps pic.twitter.com/MFp3lO1fQN