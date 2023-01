Sin acceso a servicios higiénicos y durmiendo a cielo abierto, así pasan las noches los migrantes que buscan refugio en Costa Rica

Acostados en aceras, cubriéndose con pequeñas mantas para mitigar el frío, sin acceso a sanitarios, pero con la ilusión de alcanzar un cupo para solicitar refugio en Costa Rica, así pasan las noches migrantes nicaragüenses, venezolanos y haitianos en el país del sur.

Jhoswel Antonio Martínez, presidente de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos, ASIDEHU, hizo una visita a las afueras de migración y estaba realmente conmovido.

“Las personas que están en migración haciendo fila, les preguntamos cuáles son las condiciones higiénicas y pasan todo el día sin tener chance de ir al baño y dijeron que hasta las 3 de la tarde tienen oportunidad de alquilar un baño en un parque que está cerca de aquí de migración, de lo contrario, estos árboles se convierten en los baños para ellos”, dijo Martínez.

Cupo es solo para 50 personas

Asimismo, a medida que se desplazaba por el lugar, no podía evitar reaccionar al hedor que había en el ambiente. “Les somos sinceros, esto no huele nada bien, realmente es preocupante, porque las condiciones higiénicas en las que estas personas están haciendo sus necesidades fisiológicas realmente demuestran que no están en condiciones realmente humana, no están teniendo un trato humano por parte de las autoridades costarricenses”, prosiguió.

Martínez criticó que estas situaciones son “consecuencia del Ejecutivo, la gente que tiene que pasar varios días, tienen que esperar a que se le dé un cupo para poder solicitar el refugio y el cupo es muy limitado, tan solo 50 personas y hay una fila de más de 90”. Esas personas tienen que esperar hasta que un oficial de migraciones llega a otorgar los cupos.

“Tienen que pasar por mucho frío, por mucha hambre, en la noche, personas con buen corazón buscan cómo darles un apoyo humanitario y esa ayuda a veces no puede cubrir a todas las personas tal vez hay comida para 50 y hay 80 o 90”, insiste Jhoswell Martínez.