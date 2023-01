Madre de Anggy Díaz confirma que su cuerpo será enviado a Nicaragua

7 a.m.

Dania Díaz confesó que llegó a Estados Unidos huyendo de una relación violenta en la que tuvo que dejar a Anggy al cuidado de su hermana para escapar y nunca imaginó que su hija mayor repetiría su historia

Dania Díaz, madre de Anggy Díaz dijo que todavía no puede creer que su hija se haya ido y confirmó que su familia realiza múltiples esfuerzos para enviar el cuerpo de su hija de regreso a Nicaragua porque como todo migrante que llega a Estados Unidos en determinado momento “nos toca irnos”, sin importar “sea vivos o no”.

“Hemos llegado a la conclusión que es lo mejor que el cuerpo de mi niña vaya a viajar a Nicaragua”, expresó Dania Díaz al medio internacional KHOU 11 en las afueras del consulado de ese país en Houston sin precisar fecha de repatriación.

Dania explicó a este medio que en el pasado ella misma huyó de Nicaragua de una relación violenta y tuvo que dejar a Anggy al cuidado de su tía.

Razón por la cual Dania desea trasladar el cuerpo de Anggy a su natal Chinandega donde, María Libertad, su hermana mayor quien la ayudó con la crianza tenga la oportunidad de despedirla, porque para Anggy su tía era como una segunda madre y para ayudarle a costear sus tratamientos contra el cáncer la joven tenía dos empleos.

Fue hace cuatro años que Anggy emigró a Estados Unidos y se reunió con su madre en Houston, con ella vivió hasta el 23 de octubre de 2022 que se casó con Jared Dicus, quien la asesinó a los tres meses de convivencia en el condado de Waller, Texas.

“Mi niña desgraciadamente ya se fue, pero queda en nuestros corazones. Ahí vivirá para siempre y quiero que Dios ayude a cada muchacha que vive entre cuatro paredes, le de sabiduría e inteligencia porque a veces no tienen el valor de hablar”, declaró.

Precisó que cómo madre está viviendo lo más horrible que le puede ocurrir, pero al mismo tiempo siente un poco de consuelo porque se han acercado tantas personas a expresarle el cariño que tenían hacia Anggy.

“Anggy vino a lo que Dios la mandó y cumplió su momento. Yo confío en la justicia de Dios. No soy nadie para cargar odio, no quiero y no hay tiempo para eso porque la vida es tan corta”, dijo Díaz.

La familia de Anggy Díaz acudió el 13 de enero al consulado de Nicaragua a buscar ayuda, sin embargo, tal petición fue rechazada.

Por su parte, Dania Díaz y su familia agradecen a todas las personas que se han acercado para apoyar de manera no solo económica sino también con palabras de aliento. “Infinitamente gracias a todos y quienes desean seguir apoyando gracias porque nadie está preparado para esto”, concluyó esta madre nicaragüense.

Fatídico 11 de enero

El 11 de enero, Jared Dicus, de 21 años esposo de Anggy Díaz, de la misma edad, la asesinó cerca de las once de la mañana, su cuerpo fue hallado cerca de las 4:00 de la tarde por sus suegros quienes informaron a las autoridades el suceso ocurrido en el condado de Waller, Texas, Estados Unidos.