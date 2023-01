La pareja asegura que el procedimiento es rápido y sencillo, si se cumple con todos los requisitos. También resaltan que es necesario tener el pasaporte vigente para poder aplicar

Tras once días de espera, Anthony Barboza recibió un email en el que le notificaban que había sido aprobado como patrocinador para el parole humanitario en favor de su novia, Débora Eunice Arróliga, y del hijo de ella. Ese mismo día, la joven empezó la segunda fase del proceso y en cuestión de horas recibió su aprobación para viajar.

Barboza dijo a 100% Noticias que las preguntas para la aplicación como patrocinador son sencillas. A él le tomó dos horas llenar todo el formulario, porque vio videos con los que se guiaba.

No son preguntas difíciles, asegura este hombre que inició el trámite al día siguiente de que había sido habilitado el sitio para aplicar.

“Comencé a ver videos acerca de qué información pedían y a buscar la documentación que estaban pidiendo para poderlo enviar. Piden la declaración del banco, del último estado de cuenta, porque ahí viene reflejado el estado financiero de nosotros y está el monto total que tenemos en la cuenta y todo el dinero que haya ingresado de tu trabajo o algún otro ingreso que tú tengas”, señala Barboza.

Además de demostrar sus ingresos, el patrocinador debe reportar sus taxes o impuestos, y no es con el documento que elaboran la persona que los hacen manualmente, sino el transcribe.

“Lo que buscan es ver si se tiene la capacidad de ser patrocinador de una persona, el comprobante de mi estatus legal en el país. Me hacían cuatro preguntas entre ellas ¿como tú vas a darle un hogar a esta persona que estás pidiendo?, ¿dónde se va a quedar?, ¿cuál es la dirección?, también ¿cómo le vas a ayudar con el idioma para que pueda valerse por sí sola?, porque ellos van a tener la oportunidad de trabajar legalmente en este país”, prosiguió Barboza.

Cuando él terminó de dar su información, le pidieron los datos del beneficiario, es decir de su novia y de su niño. También preguntan por el historial de las vacunas y si te hace falta alguna tenés que buscar cómo tomarla.

Barboza alertó que si la persona no tiene un pasaporte vigente, no podrá llenar la aplicación, porque piden el número del documento de viaje.

Es importante tener todo en orden

Débora Eunice Arróliga señala que llegan dos correos, uno notifica que tenés patrocinador y el otro contiene un código on line para hacer una cuenta en USCIS.

“Imprimí el correo para desde mi teléfono hacer mi cuenta en Uscis e irme guiando. Lo primero es hacer la cuenta en USCIS, una vez se hace se da agregar caso y piden el código que nos llega. El sistema acepta el código y empezamos a llenar datos personales, nombre, número de pasaporte, fecha de nacimiento, luego viene la parte de las vacunas. Como yo voy a viajar con mi hijo ellos piden de que si conmigo viaja otro miembro de la familia entonces ahí yo le di agregar y de igual manera al agregar a mi hijo me pide el número, código y a llenar sus datos”, agrega Arróliga.

Cuando termina de llenar los datos ellos me mandan a descargar CBP ONE y mandan el link de una vez.

Cuando se descarga, ya sea desde Android o de Iphone. En CBP One se registra con correo y contraseña. Después debe escanear el pasaporte, no debe haber mucha luz para que no dé error. Luego se toma una foto y tener paciencia sin salirse del sistema.

“Al terminar esto bueno ya finalizamos todo y solo quedamos a la espera de la autorización de viaje que no nos esperábamos que llegarás tan fácil realmente haciendo esto a las 3 horas Ya teníamos los correos de la autorización de ambos”, señala.

Ambos están felices por la aprobación y agradecen a Dios esta oportunidad, porque no se lo esperaban, pues habían pedido visa en dos ocasiones.