Ervin Zamora fue encontrado en estado de demencia, deambulando en Costa Rica. Su madre busca un empleo para costear las medicinas y la renta del cuarto

Doña Dinora Peña, madre del excarcelado político Ervin Alexander Zamora Peña, apela al corazón de las personas que deseen apoyarla con brindarle una oportunidad laboral para poder costear las medicinas de su hijo, quien fue encontrado deambulando en estado de demencia en un parque de Costa Rica.

Ervin Alexander Zamora Peña, es originario del municipio de Tipitapa y a inicios de diciembre pasado fue encontrado abandonado en un parque ubicado en Hatillo, Costa Rica, lugar en donde hace dos años desapareció misteriosamente.

“Yo le pido a las personas que me apoyen en alimentación y pago de renta. Me da pena pedir, pero la situación (económica) aquí es muy dura porque no tenemos carné laboral y somos siete adultos y dos niños de dos añitos”, expresó doña Dinora Peña a 100% NOTICIAS.

Lea: Encuentran en Costa Rica a ex preso político Ervin Zamora con aparente problemas mentales

La madre del excarcelado político llegó a Costa Rica el pasado cinco de diciembre, después que su hijo apareciera bastante mal de salud.

“Nosotros pagamos una renta de un cuarto, pero mi hijo necesita medicinas especializadas y alimentación adecuada para que pueda recuperarse. Yo no tengo dinero y se me ha complicado encontrar un trabajo”, expresó doña Dinora.

Zamora Peña fue excarcelado en mayo de 2018, pero era asediado y amenazado constantemente por fanáticos del régimen, por lo que tuvo que exiliarse para salvaguardar su vida.

“Ervin necesita ayuda, necesita que lo metan a un centro porque no aguanta el dolor de estómago y dice le dan mareos, dice que no aguanta el dolor en el cerebro y no ha podido dormir porque en las noches no duerme, por eso pasa la mayoría del tiempo durmiendo en el día”, expresó un familiar del excarcelado político el pasado 7 de diciembre.

Lea más: Padre de excarcelado político desaparecido encabeza búsqueda en Costa Rica

Si usted desea colaborar con esta familia, puede hacerlo comunicándose con doña Dinora al número de WhatsApp 81508743.