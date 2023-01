Madre chontaleña suplica ayuda para que su hijo vuelva de México

7 a.m.

El hombre de 42 años salió hacia Estados Unidos el 11 de diciembre. Su familia perdió contacto con él y luego apareció en un basurero, desorientado y sin ropa. Su mamá súplica ayuda para que regrese

Entre lágrimas, doña Estebana Sebastiana Calero pide ayuda para que su hijo, Denis José Duarte Calero, pueda regresar de México, país en el que fue secuestrado y hallado en la indigencia, después de que no pudo alcanzar el sueño americano.

La angustiada madre relata que su hijo, de 42 años, se ganaba la vida reparando zapatos de forma artesanal, pues carecía de máquinas para ese oficio, sin embargo, al ver la carestía de la vida, con ayuda de un amigo de la infancia decidió emprender el viaje hacia Estados Unidos.

“Él se fue pensando en mejorar nuestra vida, porque con su trabajito ya no nos daba para comer. El 11 de diciembre se fue en excursión a Guatemala y de ahí pasó a México, donde le pasó la tragedia”, relata la angustiada madre.

La señora confiesa que ella tiene un teléfono “chiclerito” así que su hijo se comunicaba con vecinos y familiares, pero desde el 24 de diciembre el mundo se le vino encima cuando supo que Denis José estaba secuestrado.

Desde ese día no volvió a saber nada de él, así que su angustia era mayor, porque pensó que al no haber pagado el rescate, podían haberlo matado.

“Fueron días de angustia, pensando que mi hijo estaba muerto, hasta que el 2 de enero logramos recibir una llamada en la que decía que encontraron a mi hijo en un lugar abandonado, sucio, sin ropa, sin calzado y maltratado, había pedecido hambre muchos días, fue la última vez que supimos de él. Perdimos contacto con él”, dijo la señora a 100% Noticias.

Suplica ayuda

Lo único que saben es que está en Tabasco y que la gente lo vistió y lo calzó, además de que está en el porche de una casita.

“Soy una anciana, no tengo ingreso de ninguna clase. Él compraba el arrocito y los frijoles, ando en la calle buscando a ver quién me puede ayudar, tanto orientándome como económicamente, porque no sé ni cómo mi hijo puede volver”, relata la señora.

Ella suplica a las organizaciones de nicaragüenses que le puedan ayudar a ubicarlo allá que por favor le ayuden a traerlo.

“No tengo cómo saber de él, yo no puedo viajar porque estoy enferma, por eso suplico que me ayuden con orientación y para cubrir el costo de su regreso”, insiste la madre.

Las personas que deseen apoyar a esta madre pueden hacerlo en la cuenta en córdobas número 810103116, de Lafise, a nombre de Manuel Whitford y también pueden llamar al 84009417, ahí responde la anciana madre.