Los hermanos López de Granada son un ejemplo vivo que el parole humanitario es un proceso expedito

Los hermanos Henry y Renato López, originarios de Nandaime, Granada, se encuentran entre los primeros nicaragüenses en obtener el parole humanitario otorgado por Estados Unidos, su hermano Jorge Luis López, quien tiene 15 años de vivir en EEUU fue su patrocinador.

Jorge Luis López, hermano de Henry y Renato, llenó el formulario Formulario I-134A, uno de los principales requisitos para obtener el parole humanitario, 10 días después sus hermanos recibieron un correo en el que les confirmaban el segundo paso crear una cuenta en USCIS y posteriormente descargar la aplicación CPB One.

“Me siento alegre, me siento realmente feliz porque no había podido traer a ninguno de mis hermanos, a pesar de que ya tenía una petición sometida por uno de ellos”, expresó Jorge Luis a 100%Noticias.

Este nicaragüense contó a 100%Noticias que hace 3 años y medio pidió a uno de sus hermanos, sin embargo, el proceso dura entre 7 y 10 años, y lo vuelve largo y cansado. Considera que el gobierno de Estados Unidos tomó una decisión acertada para resolver la crisis migratoria en la frontera con México.

“Traer a un hermano a Estados Unidos es la tarea más difícil que puede tener un inmigrante, es el proceso más tardado, más complejo en el tiempo y con el parole humanitario se dio en un menor tiempo”.

Agrega “Y hasta el día de hoy yo no tengo una respuesta del servicio de migración de Estados Unidos esa petición está en la primera etapa del proceso, ni siquiera la han enviado al Centro Nacional de visas para que apruebe una visa, o sea, como le digo la espera para algunos es de 7 años dependiendo de la cantidad de solicitudes que hay por país”.

Proceso expedito

Jorge Luis explicó a 100%Noticias que no requirió de un abogado aplicar al parole humanitario, bastó con contestar correctamente las preguntas y presentar los documentos necesarios.

“Mis hermanos no me lo pidieron, yo me estaba informando y empecé a informarme cómo funcionaba y yo dije esta es la oportunidad para traer a los dos hermanos que necesitan cambiar o tener una visión diferente”.

Jorge Luis expresó que sus hermanos estaban desempleados, por lo cual no dudó en patrocinarlos “la situación está cada vez más difícil, difícil conseguir empleo, la situación no está de lo mejor que se diga entonces, pues eran los dos que necesitaban migrar para que tengan una vida un poco más estable en el sentido laboral”.

Henry, uno de los beneficiados, se mostró agradecido con esta oportunidad “después de cuatro o cinco años que no lo miramos, nos estamos viendo y es una gran cosa que están haciendo. Gracias a Dios y a mi hermano, venimos a trabajar, pues no lo estábamos haciendo en Nicaragua, es una buena oportunidad para venir a trabajar aquí hacer todo legal y espero que lo sigan ampliando haciendo”.

El compatriota llamó a los connacionales a aprovechar este beneficio, pues considera que algunos no han aplicado por falta de conocimiento “muchísimos están confundidos en algunos aspectos del programa, no están leyendo para informarse, sino que están leyendo para llenarse la cabeza de cosas o están escuchando más de la cuenta”.

LEER MÁS: Llega a EEUU la primera nicaragüense con el parole humanitario

Añade “me preguntan ¿vos tenías más de 20 mil dólares en la cuenta del banco?, No, yo no tenía ni dos mil, no se trata de cuánto dinero tienes sino que cumplas con los requisitos, que tengas un trabajo fijo, que tengas una cuenta en el banco, no importa si tenés un millón de dólares y que pagues tus impuestos son los requisitos básicos de una vida, una vida normal en Estados Unidos que cualquier persona que lo está haciendo normalmente tiene”, indicó.

Resaltó que el parole humanitario nada tiene que ver la embajada americana en Managua “el proceso es gratuito, uno no se entrevista con ningún cónsul, entonces en mi opinión, es falta de conocimiento”.