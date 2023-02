Regresa a Nicaragua el migrante que vivía en la calle en España

Saúl Gaitán narró que su hija de cuatro años desconoce el sufrimiento que ha vivido en los últimos meses, pero en medio de su inocencia le pide que vuelva mañana. “Literalmente el deseo de ella se está cumpliendo porque mañana salgo para Nicaragua”, dice conmovido

La historia de Saúl Gaitán, el joven nicaragüense de 26 años que llegó a España cargado de ilusiones y se estrelló con una cruda realidad no es única, sin embargo, conmovió a decenas de personas que se sintieron identificadas y no dudaron en aportar un grano de arena para cumplir su deseo: volver a Nicaragua para abrazar y besar a su hija Nohemí Alejandra.

“Yo ya llevo mis planes para seguir tirando pa´lante en Nicaragua, yo tengo mi taller, tengo mi peladita de cuatro años y te prometo filmarme en un video y hacértelo llegar para que tú lo publiques y toda la gente que me ha apoyado pueda ver que todo el dinero que me ha hecho llegar no se va usar en mal, sino para el bien de mi futuro y mi pelada”, expresó este nicaragüense al creador de contenido hondureño Quique Vásquez.

Fue este 31 de enero que Vásquez dio a conocer la historia de Saúl Gaitán a través de su página de Facebook y su crudo testimonio se viralizó.

Gaitán expresó entonces que llegó a Madrid el pasado 7 de diciembre invitado por una amiga, sin embargo, esta luego de siete días lo corrió de su piso y desde entonces vivió en situación de calle. Confesó que varias veces hasta se alimentó de la basura.

Tras conocerse la historia de este joven migrante varias personas se sumaron a ayudarle y en menos de tres días lograron recaudar más de 3,000 euros y le compraron el boleto para regresar a Nicaragua en un vuelo que abordará en horas de la tarde de este viernes 3 de febrero.

“Me quedo sin palabras para agradecer a todos los que me han ayudado y me siguen ayudando”, expresó emocionado Saúl Gaitán, quien es originario de Managua y con el dinero espera reforzar su taller de reparación de motocicletas e iniciar sus estudios universitarios.

Aunque Saúl Gaitán fue persuadido de quedarse en España, ahora con el apoyo de compatriotas, latinos y españoles, se limitó a agradecer la generosidad que le han demostrado, pero con firmeza respondió que prefería volver a Nicaragua al lado de su hija y se iba con todo lo bueno que ese país le ha brindado en los últimos días.

“Me siento recontento de regresar porque me sentía preso en la libertad de este gran país, ahí, sin saber qué hacer, para dónde coger y ya quiero cerrar mis ojos y amanecer en mi país. Muchas veces quise ser un ave para llegar volando a mi tierra”, expresó con una larga sonrisa.

Entre los nicaragüenses que se sumaron a ayudar a este compatriota está Cristian Manuel Leyva quien compró su boleto de retorno y la comunidad de Nicaragua en Madrid se unió para hacerle llegar apoyo económico.

“Cristian, se puso en contacto rapidito cuando se dio cuenta de la situación que estaba pasando Saúl y con el pastor Ernesto Escobar de la iglesia Logos Rhema hicieron todas las coordinaciones pertinentes para comprar el boleto rápido y decir aquí está el boleto y si es por el dinero, él tiene que estar acá”, relató Isaac, miembro de la comunidad nica en Madrid.

Al menos, cinco personas y organizaciones se ofrecieron a pagar el vuelo de retorno de este nicaragüense.