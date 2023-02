El joven nicaragüense que anduvo en las calles de España, hasta comiendo de la basura, logró ayuda para volver al país, pero se durmió y perdió el vuelo en Colombia

El viaje de Saúl Gaitán Oporta, el nicaragüense que estaba en indigencia en España, parecía tener un final feliz, pues decenas de personas se unieron para cumplir su sueño de volver a Nicaragua, sin embargo, todo apunta a que al menos por ahora este deseo no será posible, pues está varado en Colombia.

El joven nicaragüense, de 26 años, había expresado que su deseo era salir de España para volver a Managua y reunirse con su pequeña hija, Nohemí Alejandra, de cuatro años de edad, pero este encuentro vuelve a prolongarse.

“Me siento bastante agobiado. Yo agradezco a todas las personas que me ayudaron a salir de Europa, pero ahora estoy atrapado en este país. Estoy en el aeropuerto de Bogotá”, expresó este joven en un video divulgado por la página del creador de contenido hondureño Quique Vásquez.

En la misma publicación, el compatriota expresó que fueron muchas noches las que no durmió pensando en su retorno, sin embargo, al llegar a Colombia se quedó dormido y perdió el vuelo por llegar treinta minutos tarde.

“Aquí vine en el avión, fueron muchas horas de vuelo y al final del tiempo me terminé durmiendo, yo lo admito, me dormí y llegué media hora tarde a la puerta de embarque y ya no me pudieron dejar entrar al avión, aunque el avión dilató como 40 minutos después que yo llegué y perdí el vuelo”, expresó preocupado este migrante.

Explicó que la agencia tampoco le dio una solución y Migración le pidió visa de este país para ingresar a Colombia.

Su historia

Fue este 31 de enero que Vásquez dio a conocer la historia de Saúl Gaitán a través de su página de Facebook y su crudo testimonio se viralizó.

Gaitán expresó entonces que llegó a Madrid el pasado 7 de diciembre invitado por una amiga, sin embargo, luego de siete días lo corrió de su piso y desde entonces vivió en situación de calle. Confesó que varias veces hasta se alimentó de la basura.

Tras conocerse la historia de este joven migrante varias personas se sumaron a ayudarle y en menos de tres días lograron recaudar más de 3,000 euros y le compraron el boleto para regresar a Nicaragua en un vuelo que abordó en horas de la tarde de este viernes 3 de febrero.

Aunque Saúl Gaitán fue persuadido de quedarse en España, ahora con el apoyo de compatriotas, latinos y españoles, se limitó a agradecer la generosidad que le han mostrado, pero con firmeza respondió que prefería volver a Nicaragua al lado de su hija y se iba con todo lo bueno que en ese país le brindaron en los últimos días.