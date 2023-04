Solicitan ayuda para repatriar a nicaragüense fallecido en accidente de tránsito en EEUU

Para repatriar el cuerpo de Luis Alberto, la familia requiere reunir la cantidad de nueve mil dólares para costear los gastos de la funeraria

Familiares del nicaragüense Luis Alberto López Baquedano, de 30 años de edad, solicitan apoyo económico para poder repatriar su cuerpo. El connacional perdió la vida el 30 de marzo, en Estados Unidos a consecuencia de un accidente de tránsito.

Luis Alberto López Baquedano, quien es originario del municipio de El Sauce, en el departamento de León, fue arrollado por un vehículo y hasta el momento, no hay personas detenidas sobre este accidente, explicó Gerzan López, hermano de la víctima, a este medio de comunicación.

Para repatriar el cuerpo de Luis Alberto, la familia requiere reunir la cantidad de nueve mil dólares para costear los gastos de la funeraria.

El accidente se produjo en Miami, en el estado de Florida, detalló Gerzan López, quien ha creado una página en GofundMe para lograr recaudar el dinero.

López Baquedano tenía ocho meses de haber llegado a Estados Unidos y al momento del accidente se dirigía a una entrevista laboral y de acuerdo con el relato de Gerzan, el ahora occiso trabajaba en jardinería.

“La única información que tengo de él es que un carro lo impactó por la parte de atrás, no sé si es hombre o mujer (quien conducía el vehículo), no sé si él murió tras el impacto, a mi (la Policía) no me han dado ninguna información”, explicó Gerzan.

Luis Alberto era padre de tres niñas, quienes se encuentran en Nicaragua, expresó su familiar, quien urge recaudar el dinero y repatriar el cuerpo.

“Me dijeron que me iban a brindar información exacta hasta que culminara el caso, que eso podría durar entre tres a seis meses”, señaló Gerzan López.

El hermano de la víctima denunció que la Policía en Miami, le informaron que la persona que iba conduciendo, “está libre”.

“Necesitamos el dinero para poder mandar el cuerpo a Nicaragua y enterrarlo en el municipio de El Sauce, en León”, contó Gerzan López.

Se desconoce si el consulado de Nicaragua ha brindado asistencia legal a la familia para poder esclarecer su muerte.