El chinandegano planeaba volver en diciembre tras ahorrar varios años para cumplir el sueño de construir una panadería en su comunidad, ahora familiares piden apoyo para repatriar sus restos

El nicaragüense Santos Lucio Dolmus Castillo, de 36 años, falleció en un hospital de Dallas-Texas el pasado 5 de abril, informó su madre Consuelo Castillo a la página digital El punto D información sin Censura desde la comunidad rural de Buenos Aires a unos 36 kilómetros de Chinandega.

Desde el fondo del patio de su casa Castillo observa la panadería en construcción que su hijo planeaba echarla andar en diciembre de este año, es el proyecto que resume el sueño de este migrante que a base de esfuerzo levantó poco a poco desde el año 2016 que partió de su pueblo.

“Me di cuenta por un aviso del hospital donde lo llevaron grave. Los médicos que lo estaban atendiendo me lo mostraron por video cuando lo tenían conectado con todos los aparatos, pero él ya no hablaba. Me dijeron que habían luchado para salvarle la vida, pero el agua había afectado los pulmones, y otros órganos del cuerpo. A los minutos dejó de respirar”, lamenta Castillo, aunque todavía no sabe cuál fue la causa de su muerte.

Para esta madre de 76 años, perder a su hijo en el extranjero es un golpe que todavía no asimila porque está enfocada en reunir los siete mil dólares que le piden por los costos de repatriación, ella junto a otros familiares y vecinos de la Villa 15 de Julio recorren las calles de la comunidad casa a casa con alcancía en mano.

“Él se fue porque no tenía trabajo y quería poner su negocio, era el único que miraba por mis necesidades, siempre estaba anuente a ayudarme”, expresó esta madre quien dice haber perdido el único sostén económico.

Dolmus trabajaba en la construcción en EE.UU. y cada mes enviaba remesas a Nicaragua que eran divididas entre su progenitora, hijo, esposa y una parte invertía en la panadería, sueño que no logró concretarse.

