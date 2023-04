Zoila López, una nicaragüense que sin hablar inglés transporta a los políticos más influyentes de EEUU

La historia de esta migrante nicaragüense trabajadora del Senado está llena de ingenio, sin dominar el idioma inglés por veinte años ha transportado a los principales tomadores de decisiones de EEUU

Desde hace veinte años la migrante nicaragüense Zoila López, de 64 años, trabaja como operadora de uno de los pequeños trenes que conecta a la Cámara de Representantes con el Senado en Washington, sus pasajeros son los políticos más influyentes de Estados Unidos, así contó su historia a la cadena Univisión para inspirar a quienes tienen miedo de salir adelante.

Zoila López no habla inglés, pero dice que la barrera del idioma no ha sido impedimento para realizar bien su trabajo. “Cuando yo me siento aquí, digo en el nombre de Dios y María santísima me acompañen”, relata mientras se lleva las manos a la frente, hombros y boca en forma de cruz.

Se encomienda a Dios cada día para que la ilumine en “el inglés” y para salir del apuro dice que se memoriza palabras claves como preguntar a cada usuario hacia qué área o piso se dirige “yo siempre les explicaba que me hablaran despacio”, confiesa la nicaragüense.

Añade que también se apoya con las aplicaciones móviles para traducir textos y correos electrónicos, cuenta que su jefe sabe que ella no habla inglés y la motiva a no rendirse y le dice “no te preocupes va a salir adelante, lo puedes hacer”.

Cualquiera pensaría que por la destreza de Zoila en el timón del tren tiene años conduciendo vehículos, pero lo cierto es que ella ni siquiera manejó una bicicleta en su vida.

Con sus pocas palabras de inglés, dice que tiene sus amigos que ha hecho en sus años de operadora gracias a su carisma y valor de perder el miedo. “Me saludan y yo los saludo porque ese es mi deber”, alega con una larga sonrisa.

Algunos de sus usuarios reconocen su entrega y dedicación en el trabajo como el exrepresentante republicano Mario Díaz Balart “yo recuerdo a Zoila como no, siempre amable y siempre absolutamente profesional”, dice.