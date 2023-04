Diáspora sigue presionando por la redesignación del TPS que podría beneficiar a 300 mil nicaragüenses

8 a.m.

Damaris Rostrán, de la diáspora New York-New Jersey, asegura que siguen cabildeando para obtener ese beneficio que ayudará a muchos nicaragüenses

Damaris Rostrán de la Diáspora New York-New Jersey.

Damaris Rostrán, de la Diáspora New York-New Jersey, explicó en 100% Entrevistas por qué están demandando la redesignación del TPS para Nicaragua, pues el número de beneficiados podría ser de hasta 300 mil.

“Manejamos esos números (300 mil) porque esos son los números de las personas que han recibido desde el 2018 para acá a los nicaragüenses, pero hay otro número de nicaragüenses que podría ser beneficiado, porque usualmente el TPS es al día que lo asigna el presidente”, señaló.

Asimismo, dijo que antes del 2018, Nicaragua ni siquiera era candidato para ser TPS, pero ahora son los números uno en Centroamérica para tener “esa nueva asignación y que pudiéramos beneficiar a tanta gente. A raíz del 2018 y con todo el trabajo que se ha hecho en todas las organizaciones comunitarias que somos parte de esta red y nosotros los nicaragüenses hemos estado trabajando fuertemente para asegurar primero ser escuchados y se entendiera la necesidad del TPS”.

Se hizo tanto trabajo que logramos que el secretario (Alejandro) Mayorkas hiciera recomendaciones específicas al presidente, aun con todas esas recomendaciones, Estados Unidos internamente tiene sus problemas y tienen que trabajar. Ayer se logró también que se enviara una carta del Caucus latino que inclusive gente como la congresista o Ocasio, que votó en contra de Renacer sí está a favor del TPS”.

Lea más: España apoya a Costa Rica con proyecto para la integración de los migrantes

Rostrán asegura que Nicaragua en este momento cumple todas las condiciones, por ello esperan que en cualquier momento “el presidente Biden o el secretario Mayorkas anuncien este nuevo TPS que pueda beneficiar entre 50 a 70,000 nicaragüenses probablemente más, porque los números lamentablemente todos los días cambian y sabemos que el éxodo nicaragüense es una tragedia pues es casi el 10% de los nicaragüenses que estamos fuera y a partir del 2018 ese número se mantiene”.

Ella pide la solidaridad de la diáspora de Centroamérica, porque “lamentablemente lo que pasa en Nicaragua es un efecto dominó de lo que pueda pasar en el resto de Centroamérica. La semana pasada de Honduras anunció que iba a cancelar 5000 ONG, Daniel Ortega ha cancelado alrededor de 3500 en Honduras la presidenta propone cancelar 5000 y eso es lamentable, porque Nicaragua se ha convertido en el ente que ha desestabilizado la región y Estados Unidos debe estar muy preocupado por eso, pero al mismo tiempo necesitamos ese alivio migratorio para los nicaragüenses que aparte desde 1997 no lo tenemos”.

Los 222 desterrados

Rostrán comparte que la Operación Nica Welcome tenía tres grandes componentes: el primer componente es el de vivienda, el segundo es el de migración y el tercero es el Salud mental y salud integral.

“Por la forma administrativa en que nuestros 222 hermanos y hermanas tuvieron que entrar hizo que fuera con el parole humanitario así que no se están viendo beneficiados de recursos que podrían obtener si hubiesen sido refugiados políticos del gobierno de Estados Unidos. Eso no le permite tener acceso a algunos recursos como por ejemplo los refugiados ucranianos o los refugiados Afganistán”, aclaró.

Explicó que el Departamento de Estado asignó a una organización sin fines de lucro que es Centro para Víctimas de la Tortura y lo que estamos haciendo es dando recomendaciones de cómo podemos apoyar a estos hermanos nicaragüenses.

“En Estados Unidos tener un permiso de trabajo en dos meses eso es casi magia casi es un milagro verdad, por el sistema migratorio que tenemos. Actualmente el 96% de ellos ya tiene huellas, ya se tomaron huellas, aproximadamente el 45 o 50% ya tiene un permiso de trabajo y un número de seguro social que va a poder usar para tener un trabajo en este país y para poder estabilizarse a través del Centro de Víctimas de la Tortura se está atendiendo los casos de emergencia es un programa de 6 meses donde vamos a lograr estabilizarlo verdad y que podamos entonces hacer el proceso de la de la inserción”, prosiguió.

La reunificación familiar es un proceso complicado

Rostrán explicó que la reunificación familiar de los desterrados con sus parientes tiene que ser a través del parole humanitario y para acceder a éste se requiere lo que se le llama el apadrinamiento y tiene que ser a través de eso, por la forma administrativa en la que entraron pues la dictadura no le iba a permitir al gobierno de Estados Unidos hacer toda una operación de rescate, porque eso significaba mover aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, traerlos a los 222 y a la familia hacer algo parecido a lo que se hizo en Afganistán.

Ella dijo que la embajada en Nicaragua y el gobierno de Estados Unidos se han puesto creativos para favorecer la reunificación familiar que se dificulta porque la dictadura está negando los pasaportes. “Hay un correo electrónico al que los 222 pueden enviar cualquier pregunta que tengan y lo que necesiten de información se les está proveyendo para que se pueda lograr la reunificación”, señaló.

“Aquí en la diáspora de New York y New Jersey estamos cumpliendo cinco años de lucha cívica, que no hemos parado y que, desde el primer día, el 18 de abril del 2018, dijimos nicaragüenses para Nicaragua, ni izquierda ni derecha ni lo que salga nicaragüenses”, apuntó.

“La Ley Renacer se ha aplicado muy poco, igual sigue siendo una tarea pendiente para nosotros los nicaragüenses y en un ejercicio democracia. Esta ley es una herramienta que tenemos para seguir presionando a la dictadura, para que podamos tener ese proceso de transición democrática”, concluyó.