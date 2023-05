DJ profesional desterrado en EEUU, anhela un nuevo comienzo en ese país

Keny Vargas, busca oportunidades laborales en Estados Unidos para ayudar a su familia y seguir aportando a la lucha cívica en contra de la dictadura de Daniel Ortega

Keny José Vargas Gutiérrez, está en la víspera de su cumpleaños número 41 y la vida no deja de sorprenderlo en cada etapa. Es uno de los 222 excarcelados y desterrados hacia Estados Unidos por el régimen de Daniel Ortega. En pleno destierro se abre camino y trabaja para recuperar su vida.

Vargas, recuerda que un día se consolidaba como un dj profesional y animador con su propia empresa, repentinamente apareció en las protestas de 2018 exigiendo justicia por los nicaragüenses asesinados por el régimen de Daniel Ortega, de allí saltó a formar parte de organizaciones civiles.

“Tenía mi propia empresa “Vargas Producción” y salí a las calles el 18 de abril de 2018, desde ese entonces no he parado de tachar al gobierno de los asesinatos y encarcelaciones. El 14 de septiembre de 2018 sufrí mi primer secuestro y me mandaron a la “Modelo” allí estuve detenido un año, tres meses y 15 días” narró Keny Vargas, quien cuenta con lujo de detalles su calvario.

Aunque fue liberado el 30 de diciembre de 2019, Keny Vargas salió determinado a seguir en la lucha cívica en contra de la dictadura desde la clandestinidad, pero un contingente policial identificó la casa de seguridad donde se resguardaba.

“El 13 de agosto 2020 me sacaron de la casa de seguridad, luego me mandaron al sistema penitenciario de Granada, sin visitas, me negaban la paquetería, muchas restricciones, no me permitían ni avituallamiento y hasta conseguir calzado era una odisea”, cuenta.

Así vivió sus últimos dos años y medio de cárcel en el Sistema Penitenciario del departamento de Granada.

Lo siguiente fue encontrarse en un avión, rumbo hacia Estados Unidos, país al que llegó sin qué vestir y sin qué comer, además llegó marcado por los traumas propios de la tortura y la cárcel.

“Gracias primeramente a Dios y a las organizaciones que nos han apoyado. He salido adelante y gracias a ustedes que no han podido callarlos. Tenemos el poder en nuestra voz y aquí sigo luchando por una Nicaragua libre”, declaró Keny en el programa 100% Superchats, transmitido todos los viernes por 100% NOTICIAS.

Actualmente, Keny Vargas vive en los Ángeles, obtuvo un permiso de trabajo y sus planes son comenzar a laborar, sueña con ganar dinero y apoyar a los presos políticos que quedaron en Nicaragua. también sueña con volver a reunirse con su familia.

“Mis metas son seguir con mi profesión, pero si no se puede seguir acá, de cualquier forma saldré adelante, porque somos personas honestas, honradas y trabajadoras”, dice Vargas.

“Gracias a Dios y al gobierno del presidente Joe Biden, la mayoría de los 222 tenemos permisos laborales, podemos movilizarnos legal en cualquier estado que deseemos, tengo social security que es el Seguro Social”, expresa el excarcelado, quien adempas recibió apoyo de organizaciones que trabajan con víctimas de tortura.

Su búsqueda de trabajo ya comenzó. Lo encontramos en un supermercado aplicando a un puesto. “Seguiré buscando oportunidades porque mi familia me necesita”, explicó.

Se refiere a su anciana madre quien tiene 70 años de edad, sus hijos y su pareja, quienes aún permanecen dentro de Nicaragua. “Imaginate que mi madre es una anciana, pero esa gente no respeta nada”, advierte Keny.

Además, teme por sus hermanos, quienes son perseguidos por la policía por motivos políticos.

“Se nos ha dificultado la reunificación familiar, tenemos la mirada puesta en Dios, es difícil pero no imposible”, confía Vargas, quien ya intenta invertir en sus instrumentos de trabajo para continuar con su carrera de DJ en Estados Unidos.