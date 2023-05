Miguel Mendoza se va de vacaciones con su esposa e hija, busca recuperar el tiempo perdido

En una entrevista a 100%Noticias, Mendoza compartió que logró traerse a su familia a través del parole humanitario

Tras reencontrarse con su esposa Margin Pozo y su pequeña hija Alejandra, el cronista deportivo y ex preso político, Miguel Mendoza, aseguró a 100%Noticias que se tomará unas vacaciones junto a su familia para recuperar el tiempo perdido durante su injusto encarcelamiento.

En una entrevista a 100%Noticias, Mendoza compartió que logró traerse a su familia a través del parole humanitario que la administración de Joe Biden puso a disposición de los nicaragüenses, venezolanos y cubanos.

“Desde el primer día de nuestra liberación empecé a trabajar, a tratar de conseguir primero los documentos, porque la niña no tenía pasaporte vigente, entonces era la duda sobre si el régimen nos iba a dar estos documentos. Hace como dos meses se los entregaron, no hubo mayores dificultades eso era una señal que no iban a tener problemas en el aeropuerto; un amigo nos sirvió de patrocinador para traerlas a través del parole humanitario”, explicó.

Según el cronista deportivo, tener a su esposa e hija a su lado lo hace sentir como en las nubes porque estuvieron casi dos años separados.

“Contentos los tres. Imagínate a Alejandra la vía hasta año y medio mientras estuve secuestrado, me secuestraron en junio del 2021 y yo la vía hasta el 7 de diciembre del 2022, solo cuatro veces, a Margin la vi pero obviamente no es lo mismo, no se les podía abrazar en libertad. Incluso cuando yo me acercaba a Margin para abrazarla, nos llamaban la atención, ahí en el chipote no había esa cercanía, ni podíamos hablar de las cosas que una pareja habla, nos limitaban”, recuerda.

Mendoza asegura que empezarán una nueva vida, prácticamente de cero “Aquí ando con ellas disfrutando esos momentos que nos robaron mientras estuve secuestrado”.

Agrega “Mañana vamos a salir de vacaciones. Creo que vamos a ir por el sector de Orlando vamos a estar unos tres días; después vamos a ir a California, son dos semanas de vacaciones a tratar de recuperar ese espacio ese tiempo que nos robaron, a mostrarles a conocer un poco de este país, este país que nos ha ayudado tanto en primer lugar nos libera a 222, a ellos les debemos a nuestra liberación. Y ahora le debemos también lo del parole humanitario, que es algo que nos está sirviendo, no solamente a nosotros, sino que nos está sirviendo a miles y miles de nicaragüenses, que ahora tienen un futuro mejor”.

LEER MÁS: Miguel Mendoza se reencuentra con su esposa e hija en Estados Unidos

A los compatriotas que le expresaron mensajes de felicitaciones por su reencuentro familiar, Mendoza le envía agradecimientos y palabras de resistencia.

“Informar sigue siendo mi responsabilidad, aunque obviamente estoy en un país donde es muy caro, el sostenimiento ahora con la familia hay que buscar un trabajo de medio tiempo y el otro tiempo dedicarlo a seguir ejerciendo el periodismo como lo he hecho. Muchas gracias también a todos aquellos, son miles de mensajes que he recibido de manera privada o en público a través de las redes sociales y eso me hace sentir bien y hace ver de que el sacrificio que hicimos ahí en Nicaragua ha valido la pena”.

Miguel Mendoza fue detenido por la dictadura de Daniel Ortega el 21 de junio del año 2021 y trasladado a las celdas de El Chipote, en donde recibió torturas sicológicas a tal punto que perdió peso corporal de forma extrema.