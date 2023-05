Se cumple un año de la desaparición de Sofía, la niña nicaragüense que las autoridades no buscan

La madre de la pequeña Sofía murió ahogada en el río Bravo cuando intentaba llegar a Estados Unidos, el paradero de la niña sigue siendo un misterio

Este 17 de mayo se cumple un año sin Sofía Caballero Huete. Una niña migrante nicaragüense que desapareció en el río Bravo de la zona fronteriza de Piedras Negras, México y de acuerdo a la denuncia de varias organizaciones pro inmigrantes las autoridades han realizado nulos esfuerzos por encontrarla.

“El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU dirigió la Acción Urgente 1508/2022 al Estado mexicano, para exigir su búsqueda inmediata y exhaustiva. Sin embargo, las organizaciones acompañantes del caso, denunciamos que no se han cumplido las medidas y no hay resultados en la investigación”, denunció en un comunicado la Fundación para la Justicia, Red por los Derechos de la Infancia en México, Texas Nicaraguan Community y Familias Unidas.

“El CED resaltó que aunque la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila había dado vista a la Fiscalía General del Estado de Coahuila, “hasta el momento, se desconocen las acciones de investigación realizadas… Se ha limitado a realizar acciones formales de solicitud de información, las cuales son insuficientes e inadecuadas tomando en consideración la vulnerabilidad extrema en la que se encuentra la niña y las circunstancias en las que ocurrió su desaparición forzada”, continúa el documento firmado.

En este sentido, el documento señala que a 11 meses de haberse emitido la Acción Urgente, “el gobierno mexicano no ha demostrado la voluntad suficiente ni la capacidad para cumplir con sus términos, es decir localizar a Sofi e identificar a los perpetradores”, haciendo caso omiso a la recomendación de “establecer una estrategia integral” que “cumpla con las debida diligencia” de manera “integrada, eficiente y coordinada” para dar con el paradero de la pequeña.

Sofía de casi cuatro años salió de su casa en Nicaragua, junto a su madre, Yaritza, el 10 de mayo de 2022. Siete días después desapareció y su mamá fue encontrada sin vida. Ambas habían intentado cruzar el Río Bravo, en Piedras Negras, Coahuila, cuando la corriente del río las separó.

Desaparecida físicamente y de los registros oficiales

La Fundación para la Justicia (FJEDD) y el Colectivo de Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, han dado acompañamiento legal a la familia de Sofía, también han denunciado la desaparición ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE) y la Fiscalía General de la República. Aun así, en las estadísticas oficiales Sofi no existe: el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL) de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) no da cuenta de ella.

Asimismo, la FJEDD denunció que no se abrió carpeta de investigación tras su desaparición, sino que su búsqueda comenzó hasta que los familiares de Sofía pudieron entrar en contacto con la Fundación para la Justicia, a pesar de que en el cuerpo de su madre fueron localizados documentos de identidad de la niña.