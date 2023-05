OIJ confirma que restos óseos encontrados en cocodrilo pertenecen al niño nicaragüense Julito Otero

Margini Fernández Flores, madre del niño, confirmó a 100%Noticias que hace un mes y medio las autoridades costarricenses contactaron a la familia para que el padre del menor se realizará el examen de ADN

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que los huesos encontrados dentro del cocodrilo sacrificado en Matina, Limón, sí pertenecen al niño Julio Otero de 9 años que fue atacado y arrastrado por un cocodrilo a las aguas del río Matina, el pasado domingo 30 de octubre de 2022.

La institución informó que los restos encontrados fueron analizados en Medicatura Forense de la policía judicial y el resultado de los mismos dio positivo con la comparación que se hizo de las muestras de ADN del menor.

Margini Fernández Flores, madre del niño, confirmó a 100%Noticias que hace un mes y medio las autoridades costarricenses contactaron a la familia para que el padre del menor se realizará el examen de ADN.

En declaraciones a 100%Noticias, Flores lamentó que las autoridades costarricenses tardaran 7 meses para confirmar que los restos óseos eran de su hijo.

“Para mí veo raro porque protegen más a un animal que a un ser humano; lo habían dejado como que no valiera nada, solo porque somos nicaragüenses. La muerte de ese animal no se compara con lo que le hizo a mi hijo, valemos más personas, no los animales”, expresó.

También explicó que no tienen restos del niño “no tenemos nada del niño, lo que entregamos a las autoridades esos eran los únicos restos del niño”.

Asimismo, Flores dijo que tienen dos meses de haber regresado a Nicaragua.

Al momento del ataque, la víctima se encontraba disfrutando junto a su madre y hermanos en el río Matina cuando fue arrastrado por el animal. Pese a los esfuerzos por rescatarlo, el cocodrilo logró sumergir al pequeño hasta las profundidades.

“Nosotros estábamos en lo seco, en la arena, cuando de pronto ese animal se le tiró al niño, entonces yo me le tiré encima para agarrar al niño, pero el animal me intentó atacar y casi me mordió las piernas, yo se lo quería quitar pero no pude hacerlo”, dijo la madre en ese momento.

No era la primera vez que la familia nicaragüense iban a ese río, ya lo habían visitado en otras ocasiones y nunca habían visto un cocodrilo ni de lejos.

El animal fue sacrificado por los pobladores de la comunidad 4 Millas de Matina en Limón, Costa Rica.