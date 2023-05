EEUU ha aprobado 19 mil parole a nicaragüenses entre enero y abril

8:15 a.m.

Astrid Montealegre explicó que los nicaragüenses son quienes ocupan las cifras más baja de las aprobaciones del parole humanitario

Entre los meses de enero a abril de este año, Estados Unidos aprobó unos 19 mil parole humanitario a los nicaragüenses, explicó Astrid Carolina Montealegre, abogada de Nicaraguan American Human Rights Alliance (NAHRA), durante su participación en el programa 100% SUPER CHATS de 100% NOTICIAS.

“Hasta la fecha de hoy se han aprobado 19 mil casos de nicaragüenses de enero a abril, la mayor cantidad que se han aprobado es la de los venezolanos que son 46 mil, de ahí le siguen los haitianos que son 39 mil, luego los cubanos que son 24 mil y luego estamos los nicaragüenses con 19 mil paroles”, explicó Montealegre.

La experta en temas migratorios, señaló que el parole se mantendrá por los próximos meses y que debido a la gran cantidad de solicitantes, Estados Unidos cambió la forma de selección, esto para lograr dar respuestas a todos los aplicantes.

“La buena noticia es que el programa se ha extendido, no finalizó a como se había anticipado en abril, entonces el programa sigue en pies, uno de las nuevas maneras que se van a estar administrando las solicitudes, es que a diario se van a estar aceptando 1,000 solicitudes, entre ellas 500 se van a procesar en el orden cronológico que se han recibido en la fecha que inició el programa y 500 de manera al azar".

Actualmente, quienes aplican al parole humanitario, refieren que el proceso de cita es un poco tardado, pero están conscientes que se debe a la cantidad de personas que están buscando una oportunidad en ingresar por la vía legar a los Estados Unidos.

“No tenemos las cifras exactas de cuántas personas están esperando. Ahora, para aprobar los casos, se están tardando entre un mes a dos meses y para entregar los permisos de trabajo, ahora hay que esperar tres meses”, señaló la abogada.

No se necesita abogados

Astrid Montealegre explicó que para llenar el formulario de solicitud del parole humanitario no se necesitan abogados ni representantes, y contrario a ello, sólo si la persona que aplica no sabe hablar inglés.

“Cuándo se recomienda tener un representante legal o ayuda profesional, es si la persona no entiende muy bien el inglés, el patrocinador porque hay términos que aunque uno tenga el conocimiento básico en inglés quizás no pueda entender bien y va a contestar algo que no es y eso va a retrasar el proceso”, aclaró Astrid.

En cuanto a los niños que aplicarán al parole humanitario, la abogada aseguró que por medio de los padres de familia, pueden obtener acceso al social security.

“Si el menor de edad no va a ser parte de un plan de reunificación familiar, si no hay otra aplicación aparte del parole humanitario que se va a presentar, la mejor opción es presentar un permiso de trabajo porque esto incluye un número de seguro social y así va a tener un número de seguro social asignado”, aclaró Astrid Montealegre.