Santos Dolmus es un chinandegano que emigró en el año 2016 a Estados Unidos y el pasado 05 de abril murió en un hospital de Dallas, Texas. Familiares y amigos lograron reunir el dinero necesario para su repatriación y lo sepultaron este domingo

Este fin de semana fueron repatriados los restos del migrante nicaragüense Santos Lucío Dolmus Castillo, de 36 años, quien murió en un hospital en Dallas Texas el pasado 05 de abril.

Dolmus, fue sepultado en la comunidad Buenos Aires, Villa 15 de Julio, a unos 36 kilómetros de la cabecera departamental de Chinandega, así lo confirmó su pareja Luz Marina Mercado.

“Fuimos a retirar el cuerpo hasta Managua ayer sábado. Hoy ya lo tuvimos en la casa y agradecemos el apoyo de todas las personas que nos permitieron verlo por última vez” dijo Mercado, la viuda de Santos.

Cuando Santos Castillo emigró en el 2016, su pareja Luz Marina quedó embarazada. El joven migrante no tuvo más opción que ver crecer a su hijo a través de videollamadas y a pesar de la distancia siempre estuvo pendiente del menor.

Leer más: Posponen audiencia preliminar de periodista Joselin Montes en EEUU

Consuelo Castillo, madre de Santos, recuerda a su hijo por su cercanía y compromiso familiar.

“Él se fue porque no tenía trabajo y quería poner su negocio, era el único que miraba por mis necesidades, siempre estaba para ayudarme”, expresó la mujer de 76 años a medios locales semanas atrás.

En el patio de la vivienda quedó pendiente de construir una panadería, con maquinaria y artículos propios del negocio. El chinandegano soñaba con reunir el dinero necesario y regresar a su país para emprender su pequeña empresa, pero la vida no le alcanzó para ello.

Circunstancias de su muerte no están claras

Doña Consuelo Castillo, conoció que su hijo fue hospitalizado después de que participó en una reunión de amigos a orillas de un río en Texas.

“El hospital me notificó que mi hijo estaba grave. Los médicos me lo mostraron por video cuando lo tenían conectado con todos los aparatos, pero él ya no hablaba” recordó.

“Me dijeron que habían luchado para salvarle la vida, pero el agua había afectado los pulmones, y otros órganos del cuerpo. A los minutos dejó de respirar”, lamentó Castillo, aunque ninguna autoridad le oficializó las causas de su muerte.