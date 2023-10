El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes que su Gobierno otorgará visados temporales de un año a personas centroamericanas para trabajar en las obras públicas del país, como el Tren Maya, una de las construcciones más emblemáticas de su administración.



"Esta semana voy a presentar un programa para nuestros hermanos centroamericanos, con el propósito de que puedan tener visas temporales para trabajar en las obras públicas en México, que puedan estar legalmente en nuestro país con visas temporales de trabajo", informó el mandatario en su rueda de prensa diaria.



Los periodos de trabajo, precisó, podrían ser intermitentes y estarían bien remunerados.



"Los sueldos también en nuestro país están aumentando, en el Tren Maya los operadores, chóferes, obreros, ya están ganando mejor, porque hay más demanda de empleo, entonces las empresas están pagando más. Son sueldos atractivos para venir, trabajar 15 días y regresar", explicó.



El pasado sábado, continuó López Obrador, recibió una carta de su homólogo estadounidense, Joe Biden, para felicitarle por el trabajo realizado en cuestión migratoria y expresando su compromiso de invertir más en Centroamérica y en el Caribe.



"Estamos trabajando de manera conjunta", aseguró el mandatario mexicano acerca de este tipo de políticas migratorias, que dijo que todavía hay que "afinar".



"No es correcto estar rechazando migrantes cuando se necesita fuerza de trabajo. Si no, ¿cómo va a haber crecimiento? Hay lugares en Estados Unidos donde no hay trabajadores", añadió.



López Obrador admitió que las obras públicas promovidas en su sexenio, entre las que destacan el Tren Maya o el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, también están necesitadas de mano de obra.



"Nos hacen falta muchos fierreros, soldadores, incluso ingenieros, profesionales", subrayó.



Para el Tren Maya, que recorrerá la región del sur de México y que está previsto que se inaugure el próximo diciembre, agregó que el Gobierno está mandando a conductores o mecánicos a Europa para que reciban capacitación.



Las obras públicas, que López Obrador ha convertido en los proyectos insignia de su administración, han estado rodeados de polémica por el papel que están teniendo las Fuerzas Armadas en su construcción y gestión, enmarcado en una serie de estrategias que han impulsado la militarización del país.



También se ha criticado el impacto medioambiental y sobre las comunidades indígenas que tendrá el Tren Maya, efectos que el Gobierno ha negado.



Respecto a los potenciales trabajadores provenientes de los países de Centroamérica como Guatemala, Honduras, El Salvador o Nicaragua, desde donde muchos migrantes llegan a México con la intención de cruzar hasta Estados Unidos, López Obrador no aclaró el procedimiento que tendrán que llevar a cabo para conseguir el visado temporal de trabajo.