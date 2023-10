Starina Jerez realiza pasantías en oficinas de congresista María Elvira Salazar

Starina Jerez, hija de la expresa política Irlanda Jerez, desde el mes pasado realiza pasantías en la oficina de la congresista norteamericana María Elvira Salazar, en el Estado de Florida.

La joven nicaragüense pondrá en prácticas sus conocimientos de Ciencias Políticas, licenciatura que estudia en la Universidad Internacional de Florida (FIU), por sus siglas en inglés.

Jerez, quien junto a su madre se encuentra exiliada en Estados Unidos, contó que junto a otros jóvenes aplicó al puesto, logrando clasificar para las pasantías.

"Esta oportunidad me va a permitir aprender mucho más de cómo funciona el Gobierno aquí en Estados Unidos y de todo lo que se hace", aunque las pasantías durarán poco tiempo, Jerez tendrá la oportunidad de brindar información de primera mano a la congresista sobre la situación de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde el año 2018.

"Mis funciones serán estar en la oficina y apoyar en lo que se necesite. Estoy inmensamente emocionada sobre todo porque la congresista ha sido la voz más fuerte en contra del gobierno de Nicaragua, ella es de ascendencia, cubana, pero aún así no solo a Cuba menciona, sino que también critica duramente a Ortega a Maduro y ahora con Petro en Colombia", expresó Starina, quien en su rostro refleja la alegría por esta nueva oportunidad en su vida.

"Eso es un apoyo bastante grande en cuanto a visibilidad y que no se olviden en el Congreso del nombre de Nicaragua y de lo que estamos viviendo allá", agregó la joven estudiante de la licenciatura de Ciencias Políticas.

Desde que llegó a Estados Unidos, Starina inició una vida de cero, pues el encarcelamiento de su madre la afectó mucho emocionalmente, obligándola a exiliarse.

"Más que un honor es una alegría para mí porque cuando salí de Nicaragua, una de las cosas que más me dolió fue dejar mi carrera y no sabía cuánto tiempo me iba a tocar esperar hasta poder retomarla, entonces para mí es como una meta personal que no solamente me la debo a mí sino también se le debo a mi madre a mi abuela y a todas esas personas que me han ayudado a estar aquí donde estoy que uno tiene muchos ángeles, en el camino", destacó Jeréz en 100% Noticias.