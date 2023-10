México instalará centro para migrantes en frontera Tapachula para pedir asilo a EEUU

El Gobierno mexicano instalará el “espacio internacional multipropósito” acordado con Estados Unidos para atender a migrantes en Tapachula, en la frontera del país con Centroamérica.



La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, visitó este jueves Tapachula, donde recorrió las instalaciones en las que se construirá el primer centro multiservicios para migrantes en medio de récords históricos de solicitudes de asilo en la frontera de México con Guatemala.



“Venimos a visitar al pueblo de Tapachula, agradecerle por toda su generosidad al recibir a todas las personas que vienen de otra parte del mundo, muy agradecida con eso. Es mi primera gira y estoy contenta de hacerlo al estado de Chiapas, y Tapachula en particular”, declaró la canciller en su recorrido.



El objetivo principal de Bárcena, quien asumió el cargo el mes pasado, es conocer las necesidades de la frontera sur de México porque primero evaluarán la infraestructura existente para después abrir otros espacios.





Su visita ocurre después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el martes un acuerdo con EE.UU. para que ese Gobierno acepte solicitudes de asilo de migrantes que ya están en México, que a su vez instalará un “espacio internacional multipropósito” en el sur del país para atender a migrantes.



EE.UU. anunció el viernes pasado que aceptará peticiones de asilo de nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que ya están en México a la espera de cruzar a Estados Unidos, un acuerdo tras una reunión en Ciudad de México entre una delegación estadounidense y López Obrador.



El mandatario reconoció el compromiso de México a crear un espacio en el sur del país para ofrecer nuevas opciones de asilo y de empleo a migrantes.



En Tapachula, Bárcena sostuvo que el Gobierno mexicano tiene la voluntad de apoyar a los migrantes haitianos, cubanos, nicaragüenses y venezolanos que Estados Unidos prometió atender.



Sobre las nacionalidades que no califican en el acuerdo, la canciller dijo que hay otras vías, como las visas humanitarias y la aplicación CBP ONE para buscar una cita en Estados Unidos.



De momento, dijo que no hay un espacio destinado para migrantes, pero está planteándose un espacio conjunto entre la ONU y el Gobierno de México.



Andrés Ramírez Silva, titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), expuso que habló con el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, y con la alcaldesa de Tapachula, Rosa Irene Urbina, porque cada vez llegan más migrantes.



“Desde el año 2021 llegaban mas de 6.000 personas mensuales a solicitar la condición de refugiado, esto se mantuvo hasta el 2022 y ahora aumenta más, esto hace imperioso la necesidad de tener un solo espacio”, comentó.



Renee Cuijpers, representante adjunta de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en México, aseguró que la idea es crear un centro multiservicio para brindar una atención integral a las personas con necesidad de protección internacional, donde habrá representantes organizaciones internacionales.