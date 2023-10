Secuestran a nicaragüense en México, quedan 24 horas para cancelar rescate

09:39 AM

Un nicaragüense fue secuestrado en México cuando se dirigía a Estados Unidos por un presunto cartel dedicado a exigir dinero para la liberación de sus víctimas. Se trata del joven Maykel Gómez, de 20 años, quien es originario de San Juan de Río Coco, al norte de Nicaragua. Los familiares tienen como plazo este sábado para completar el rescate.

La familia del migrante nicaragüense Maykel Gómez se encuentra angustiada porque el plazo que los presuntos secuestradores les dieron para reunir tres mil dólares y pagar el rescate del joven vence este 9 de septiembre.

Jorge Ramón Martínez Orozco, tío del joven secuestrado explicó a 100%Noticias que los captores se comunicaron con la familia el 5 de septiembre y les exigieron que le entregaran el monto total del rescate, sin embargo, ellos le pidieron un plazo prudente para reunir el dinero y los hombres accedieron a que fuera entregado este sábado.

“El martes hablé con él y me pidió que hiciéramos lo posible por reunir el dinero porque está sufriendo, pero ya no me pudo decir más porque le arrebataron el teléfono”, contó Martínez a 100%Noticias del otro lado del teléfono.

De acuerdo a este familiar, su sobrino viajó en agosto pasado con la intención de llegar a Estados Unidos, pero en el camino fue secuestrado porque el supuesto guía lo dejó botado. “Hasta donde sé él viajó con coyote, lastimosamente se quedó sin dinero y lo dejaron tirado y ahí lo agarraron los secuestradores”, dijo.

La familia ha podido reunir la mitad del dinero, pero temen que les acabe el tiempo porque la segunda parte ha sido más difícil de reunir. “Vamos a intentar pedirles dos días más cuando nos vuelvan a llamar porque esa gente no anda jugando y cada hora que pasa nos angustiamos más”, expresó Martínez.

Aunque el joven Maykel Gómez es originario del norte de Nicaragua, desde que era niño emigró a Siuna, Triángulo Minero y ahí formó su propia familia. Es padre de una menor de edad que vive junto a su madre en una comunidad rural.



Si está en su corazón ayudar al joven Maykel Gómez puede contactar al número (505) 5703-2602 con el señor Jorge Ramón Martínez Orozco o hacer su aporte a la cuenta en dólares de Lafise: 119-114-104 a nombre de Marlon Andrés Urbina Cárcamo.