Pagan rescate de nicaragüense secuestrado en México, esperan su liberación

09:32 AM

La familia de Maykel Gómez espera que el migrante nicaragüense, sea entregado por sus captores durante las próximas horas tras ser secuestrado en México cuando se dirigía hacia Estados Unidos.

Jorge Ramón Martínez Orozco, tío del joven secuestrado informó a 100%Noticias que lograron completar el rescate realizando un préstamo y pudieron cumplir con el plazo que los captores les pusieron, sin embargo, no han vuelto a comunicarse con la familia.

“Estamos esperando, nosotros cancelamos el sábado porque hicimos un préstamo, solo esperamos que en las próximas horas sea liberado porque ya pasó domingo y no nos han llamado ni nos han dicho nada”, lamentó el familiar.

El nicaragüense Maykel Gómez, de 20 años, decidió emigrar fue secuestrado en México cuando se dirigía a Estados Unidos por un presunto cartel dedicado a exigir dinero para la liberación de sus víctimas. El joven es originario de San Juan de Río Coco, al norte de Nicaragua.

La familia del migrante nicaragüense Maykel Gómez continúa angustiada al no tener noticias de él cuentan a este medio que con mucha dificultad lograron reunir los 3,000 dólares del rescate cuyo plazo venció este 9 de septiembre.

Maykel Gómez fue secuestrado el pasado 5 de septiembre en territorio mexicano explicó el familiar en una entrevista previa con 100%Noticias.

“El martes hablé con él y me pidió que hiciéramos lo posible por reunir el dinero porque está sufriendo, pero ya no me pudo decir más porque le arrebataron el teléfono”, contó Martínez a 100%Noticias del otro lado del teléfono.

Añadió que su sobrino viajó en agosto pasado a Estados Unidos con la ilusión de sacar adelante a su familia, sin embargo, el supuesto guía lo dejó botado. “Hasta donde sé él viajó con coyote, lastimosamente se quedó sin dinero y lo dejaron tirado y ahí lo agarraron los secuestradores”, dijo.