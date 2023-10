EEUU no ampliará TPS para más nicaragüenses dice Secretario Nacional de seguridad

Harold Rocha, presidente del Nicaraguan American Legal Defense and Education Fund, NALDEF, asegura que Nicaragua tiene méritos suficientes para TPS

La administración Biden, según un artículo del Miami Herald, no tiene planes de ampliar el Estatus de Protección Temporal para Nicaragua, a pesar de las crisis políticas, económicas y social en curso que han expulsado a cientos de miles de personas de la nación centroamericana en los últimos años, dijo el jefe del Departamento de Seguridad Nacional.

“No tenemos ninguna intención en este momento de volver a designar a Nicaragua para el Estatus de Protección Temporal. Eso no quiere decir que no revisemos continuamente las condiciones del país, y cualquier país que sea un foco de estudio en razón de las condiciones allí. Así que eso es algo que siempre está en marcha”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

Según estadísticas citadas por el Miami Herald, hubo 4.250 beneficiarios del TPS de Nicaragua en Estados Unidos en 2021. Nicaragua fue designada por primera vez para el Estatus de Protección Temporal el 5 de enero de 1999, unos meses después de que el huracán Mitch matara a más de 11.000 personas y devastara varios países de la región.

Lea más: Extienden plazo de inscripción de TPS para seis nacionalidades, nicaragüenses están incluidos

Actualmente, los beneficiarios elegibles deben haber tenido una presencia física continua en los Estados Unidos desde entonces, lo que significa que las personas que llegaron después de esa fecha no califican para el TPS.

Hay méritos para ampliar TPS

Al respecto, Harold Rocha, presidente del Nicaraguan American Legal Defense and Education Fund, NALDEF, considera que los méritos de la nueva designación de TPS para Nicaragua están más que fundamentados.

“Da la sensación de que cualquier obstáculo es coyuntural y externo, como la pendiente resolución del caso Ramos, la llegada de nuevos inmigrantes a la frontera que va en aumento, la rebeldía de alcaldes y gobernadores que hablan de crisis humanitaria y fiscal, el caso en Texas sobre el parole humanitario, cuya sentencia no se espera hasta noviembre”, señala Rocha.

Además, también resaltó toda la presión política que ejercen los republicanos en este tema, sobre todo cuando se aproximan las elecciones.

Rocha considera que todos esos vientos en contra van sumando, “pero nuestros esfuerzos continuarán como si tuviéramos la certeza absoluta de que lo vamos a lograr. Porque no hay motivo para la desesperanza. Aunque no esté resultando fácil, sigue siendo factible, y no estamos solos: tenemos muchos aliados luchando a nuestro lado. Es cuestión de perseverancia, paciencia y confianza”.