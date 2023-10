Nicaragüense es reconocida por CNN como uno de los héroes del año en EEUU

Muriel Gómez Sáenz es una abogada de inmigración que ha dedicado su vida a ayudar a los nicaragüenses a vivir tranquilos, por adquirir un estatus migratorio, así lo cuenta a 100%Noticias.

Nació en Nicaragua y tuvo que exiliarse forzosamente en 1983, hace 40 años, debido a la situación política del país. Desde entonces, ha trabajado incansablemente para ayudar a los migrantes y refugiados a obtener la justicia que merecen.

“Ya son más de mil casos de asilo en los que he participado de alguna forma u otra”, dice. “Toda la honra es para Dios porque yo soy una simple mortal”, añade.

La cadena internacional CNN incluyó a Muriel en su selecta lista de “Chapion for change” con el reportaje especial titulado: “Los solicitantes de asilo que huyen de la violencia encuentran un ángel de misericordia”.

Y es que, en sus propias palabras, ella se describe como una hormiga que trabaja incansablemente para hacer el bien. Su trabajo comenzó con pequeñas acciones, pero con el tiempo se convirtió en algo más grande.

Después de años de trabajo, decidió ir a la universidad y obtuvo un certificado que presentó ante la corte de migración. Ahora puede hacer todo lo que hace un abogado de migración.

Su historia es un testimonio del poder de la perseverancia y la dedicación. A pesar de las dificultades, Muriel nunca perdió la esperanza y continuó trabajando por lo que creía. Por más de cuatro décadas ha ayudado a muchas personas y ha hecho una diferencia real en sus vidas.

Llegó a Estados Unidos a los 14 años

Cuando Muriel llegó a Estados Unidos con su familia, tenía tan solo catorce años.

Se considera “privilegiada” porque llegó en avión aquel 23 de noviembre de 1983, junto a su madre que era residente de los Estados Unidos y sus hermanas, pero recuerda que no tenían a nadie que las recibiera e ignoraban que se iban para siempre de Nicaragua.

“Ese día para siempre quedará en mi memoria. Mis padres tuvieron que hacer sacrificios hasta simular que se divorciaban para que no robaran nuestras propiedades ni pertenencias”, confiesa.

“Lo dejé todo en mi país, literalmente. Solo traje conmigo un billete de 2 córdobas que mi papá me dio y todavía lo conservo como recuerdo tangible de mi pasado. Lo emplastiqué porque ya esos billetes no existen”, añade.

Después de 17 años volvió a Nicaragua

Muriel dice que le tomó 17 años volver al país que la vio nacer. Aunque sus papeles decían que era una ciudadana americana ella a la fecha se sigue considerando orgullosamente nicaragüense por gracia de Dios, sin embargo, terminó aceptando que la Nicaragua que abandonó de niña no correspondía a su vida adulta.

“La cultura ya era diferente. Como niña, tal vez no lo noté, pero ver a niños en las calles me impactó mucho”, dice.

En 2006, falleció su padre y Muriel llevó a su hija de 14 años a Nicaragua para que aprendiera español. La inscribió en una escuela de Ticuantepe y presenció situaciones difíciles, como niños que no podían estudiar porque no tenían el uniforme completo, falta de suficientes pupitres y a padres de familia que tenían que llevar el desayuno un día al mes para que los niños pudieran desayunar.

Estuvo en Nicaragua hasta el 2008 dice que se cansó del acoso policial porque siendo conductora le pedían coima por todos lados y era algo con lo que no estaba dispuesta a lidiar también se sintió discriminada por su altura de 6 pies pues nadie le creía que era nicaragüense y decidió regresar a vivir su vida americana a Estados Unidos.

El 2018 cambió su vida

En abril de 2018, las noticias de jóvenes perseguidos, torturados y asesinados por el régimen de Nicaragua, despertó en Muriel el deseo de ayudar de uno en uno.

Admite que a esos muchachos que a través de los años los ha conocido en un momento vulnerable de sus vidas son personas extraordinarias con un potencial enorme y dice que su deseo es verlos bien y ella únicamente sirve como un puente de apoyo para ayudarlos a alcanzar sus metas.

“Me siento muy feliz, le digo a Dios que es un bandido porque solo él puede hacer estas maravillas”, expresa.

Muriel explica que ayudar a la gente no necesariamente es con dinero, también lo hace a través de servicios como “traducciones, llenado de formulario que solo me cuesta algo de tiempo”.

Agrega que “en ocasiones la ayuda consiste en buscar un pantry donde dan comida o encontrar una clínica médica a bajo costo”.

“Una vez un muchacho y su esposa necesitaban un hospital en Ciudad Juárez porque ella estaba ya por dar a luz y no les aceptaban porque no eran mexicanos. Llamé a mi amiga la Dra V. Esquivel y juntas logramos que un hospital les atendiera”, recuerda que esas llamadas le dieron el título de madrina.

“En mi trabajo, también he tenido la suerte de rodearme de personas extraordinarias que hacen el bien. Haydee Castillo, Martha Patricia Molina, Zoilamerica Ortega, Ena Huete, Letty Morales y Ana Wells son solo algunas de las personas con las que he tenido el privilegio de trabajar. Cada una de ellas es un ejemplo de fortaleza en su campo y he aprendido mucho de cada una”.

Entró a la universidad para ayudar a otros

A sus 54 años de edad dice que el sentido de su vida es ayudar a los demás por eso volvió a la universidad y terminó sus estudios en la Villanova University, reconocida por su excelencia en los estudios.

“Yo la pagué sola y ahora puedo ayudar a las personas porque en Estados Unidos todos tienen que pasar un proceso migratorio y es difícil de hacer porque aquí los abogados son caros”, dice.

Ahora la ley le da la facultad de ayudar a las personas con herramientas jurídicas.

“Antes ayudaba con limitaciones, ahora puedo representar a quienes huyen de sus países de orígenes y buscan refugio en la Corte y darles asesoría legal”, expresa.

La historia de Muriel es inspiradora y demuestra cómo su coraje y perseverancia la llevó a superar sus propios límites, en el pasado trabajó como terapista y enfermera, pero su verdadera vocación la descubrió en el año 2018 que es de ayudar a los demás “yo quiero ser parte de eso”, manifiesta convencida.

Nicaragüenses en el mundo Texas

Muriel vive en un rancho entre gallinas y otros animales domésticos junto a su esposo Carlos Saénz en las afueras de Corpus Christi, Texas. Es madre de David y Christine, ambos independientes y tiene tres nietas a las que llama terremotitos.

También es la organizadora de la organización Nicaragüenses en el Mundo Texas, combina sus labores de asistencia migratoria con su vida de mujer de campo.

Muriel Gómez Sáenz junto a su esposo y amiga Martha Patricia Molina bebiendo pinolillo. | Cortesia.

Su rutina empieza temprano, primero se dedica a alimentar a las gallinas y dos perritas, luego revisa los casos de asilo y traducciones para culminar con las llamadas porque trabaja desde su casa-oficina.

“Después, me dedico a revisar mis casos de asilo y traducciones. Una vez que termino, alrededor de las 9 a.m., comienzan las llamadas, que no cesan hasta las 8 o 9 p.m. Sin embargo, dejé de contestar después de las 4 p.m., ya que de lo contrario no podría parar nunca”, dice.

Reconocida por CNN

Muriel es la única nicaragüense que este año ha sido reconocida por la cadena CNN como uno de los héroes del año por fundar una organización sin fines de lucro que brinda asistencia médica, educativa y legal a los inmigrantes indocumentados.

Fue seleccionada gracias a su trabajo incansable para mejorar las condiciones de vida de sus compatriotas y de otras comunidades vulnerables.

“Mi trabajo, en realidad claramente te digo que no soy yo, puesto que cuando veo atrás me doy cuenta que solo Dios puede hacer lo que se hizo y se continúa haciendo”, dice Muriel en una entrevista con CNN.

Su labor humanitaria ha llamado la atención de la prestigiosa cadena de noticias, que cada año selecciona a 12 personas que hacen un trabajo excepcional en sus áreas. Muriel es la única latinoamericana entre los elegidos este año.

“Si, el reconocimiento de CNN es muy especial para mí. Ellos escogieron a 12 personas que en su vista hacen un trabajo excepcional en sus áreas. En este país hay más de 350 millones de personas y que me hayan elegido a mí es increíble”, expresa Muriel a 100%Noticias.

“Mañana (hoy) sábado es cuando saldrá el especial con las 12 personas que ellos escogieron y es un elogio que yo aproveché para recordarle a la audiencia americana la cruda verdad de por qué estamos los nicaragüenses acá”, agrega.

El especial de CNN Héroes se transmitirá este sábado a las 8 p.m. (hora del este) por CNN en Español. Los televidentes podrán votar por su héroe favorito hasta el 5 de diciembre, cuando se anunciará al ganador del premio al Héroe del Año.