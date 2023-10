Secuestran en México a familia de desterrado político nicaragüense Wilmer Mendoza del grupo de los 222

El ex prisionero político dijo que no cuenta con el dinero necesario para pagar el monto del rescate que asciende a 12,500 dólares, es decir 2,500 dólares por persona

El ex preso político y desterrado Wilmer Alfredo Mendoza Espinoza denunció que su familia fue secuestrada en México cuando se disponían a llegar a Estados Unidos. Los captores piden 2,500 dólares por persona para dejarlos en libertad.

Mendoza contó a 100%Noticias que la policía sandinista detuvo a dos hermanos de su esposa Belkis Vega, por lo cual se vio forzada a huir de Nicaragua el pasado 15 de octubre.

Sumado a que el ex prisionero no logró encontrar un patrocinador de parole humanitario para su núcleo familiar.

“Mi esposa salió huyendo porque le habían echado preso sus dos hermanos y ella salió de forma irregular porque yo no encontré patrocinador, salió el 15 de octubre con su papá y mis tres hijos que tienen 3, 6 y 10 años. Hace dos días perdí comunicación con ellos y ayer recibí una llamada que me dijeron que estaban secuestrados y me dijeron que pedían $2500 por cada uno”, manifestó Mendoza.

Los captores le comunicaron con su esposa, quien corroboró que efectivamente estaban secuestrados y que su hijo de 6 años está delicado de salud con asma y fiebre.

El ex prisionero político dijo que no cuenta con el dinero necesario para pagar el monto del rescate que asciende a 12,500 dólares, es decir 2,500 dólares por persona.

Los ciudadanos secuestrados son: Freddy Humberto Vega, Belkis Fresia Vega González, y los niños Wisbel Jarib, Wirlen Jabes y Wiceyly Jazbel Mendoza Vega.

Si usted desea apoyar a Wilmer Mendoza puede contactar al número 8283137521.