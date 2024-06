Niño nicaragüense muere electrocutado, familiares piden ayuda para repatriarlo

Equipo de Periodistas

Junio 01, 2024 05:55 PM

Una familia de migrantes nicaragüenses enfrenta la trágica pérdida de su hijo de 5 años. El pequeño de apellido Zamora, murió la noche de ayer viernes tras electrocutarse luego de tocar el cable de un ventilador.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dijo a través de su oficina de prensa, “se maneja como una muerte accidental. El menor habría agarrado el cable de un ventilador lo que provocó que se electrocutara”, indicó la institución.

La Cruz Roja informó que ellos recibieron la alerta de que un niño había sufrido una descarga eléctrica en su casa, en el barrio Los Arenales, en Nosara de Nicoya. La emergencia ocurrió cerca de las 7:00 p.m.

Cuando los paramédicos de la institución de socorro llegaron al sitio no había nada que hacer, mientras la OIJ llevó el cuerpo a la morgue en Heredia.

La madre del niño, Meydi Rodríguez,solicitó ayuda económica para trasladar el cuerpo del menor a Nicaragua “estoy esperando también que me den el cuerpo de mi hijito, aún no tengo respuesta, no me han avisado nada. Mi hijo está en la Morgue, en San Joaquín de Heredia”, confirmó a CRHoy.

Desconsolada la mujer accedió hablar con el medio de comunicación “es demasiado difícil. Perdí a mi hijo. Mi único hijo”, dijo Rodríguez.

Si vive en Costa Rica y usted desea ayudar a esta familia, lo puede hacer a través del SINPE 8458 4123.

Las autoridades dijeron que en lo que va del año 2024 ya se contabilizan 15 personas fallecidas por lesiones causadas con electricidad, la misma cantidad que se contabilizó en todo el año 2023 y 2022.