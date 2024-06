Vecino mata a nicaragüense de 14 balazos en residencial de Escazú, Costa Rica

Equipo de Periodistas

Junio 04, 2024 07:05 AM

El nicaragüense Otoniel Orozco Mendoza de 53 años, perdió la vida a balazos en los condominios Río Palma, en Guachipelín de Escazú en Costa Rica. Medios costarricenses reportaron que el homicidio se originó por una discusión por la llave de pase del agua potable.

El medio de comunicación Teletica.com reportó que tanto la familia de la víctima y el victimario Eduardo Ramírez Zamora mantenían serias diferencias desde hace varios meses.

Un vecino bajo identidad protegida dijo que el victimario disparó 14 balazos sin temor alguno a la víctima. “Escuchamos una fuerte discusión afuera, al asomarnos pudimos ver donde el vecino estaba detonando su arma en el otro vecino, que lamentablemente falleció, una vez que el vecino estaba tirado en el piso, el otro vecino siguió disparándole sin temor alguno”, contó.

El móvil del crimen será determinado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Según las autoridades, la víctima recibió impactos de bala en el tórax y las piernas.

En la escena del crimen, la Policía Judicial recolectó al menos 14 casquillos de pistola 9 milímetros.

“Ya el vecino estaba en el suelo, ya estaba herido y aun así el otro vecino siguió disparándole hasta ver que estuviera muerto”, agregó el vecino.

Otro vecino explicó que el problema entre ambas familias venía desde hace varios años, “ya era de conocimiento del condominio y aun así nunca se tomaron las medidas correspondientes”, dijo.

Lamenta que dicho problema terminará de esa manera, incluso, la administración estaba enterada.

Según los vecinos, el atacante realizaba comentarios despectivos contra la víctima, simplemente por ser de origen nicaragüense. En diciembre pasado, el sospechoso supuestamente le tiró el carro encima a la víctima.

“El vecino que ocasionó la muerte a don Otto ya tenía muchas cosas contra don Otto desde hace años, lo molestaba cada vez que salía, le tiraba el carro a su esposa, molestaba a sus hijos, tenía comentarios despectivos respecto a la nacionalidad de don Otto, tenía una manera muy fea de expresarse de don Otto, que cómo un nicaragüense iba a vivir en un lugar de estos”, contó.

Asimismo, los vecinos señalan que desconocian que el autor del crimen tenía un arma de fuego.

“Varios vecinos vieron donde muchas veces el otro vecino sacaba un arma de su canguro y les decía que en cualquier momento él se iba a desquitar de don Otto”, finalizó el testigo.

El cuñado de la víctima reiteró que el problema que tenían era bastante conocido.

"Siempre tenían problemas, desde hace mucho tiempo que pasó, que lo demandaron, hicieron un montón de cosas al mae y no hicieron nada, ni la Fuerza Pública ni el OIJ, ahorita viene saliendo ya mi cuñado, discutieron y no sé qué pasó, por acoso, por envidia, no entiendo eso, como es posible, el OIJ no hizo nada", acotó.

Cámaras de seguridad registraron el crimen, al respecto, un abogado penalista señala que no aplica la legítima defensa, debido a que hay un uso irracional y desproporcionado del arma de fuego.

“Desde mi punto de vista este sería un delito de homicidio calificado por premeditación y ensañamiento, en el video que circula se observa que el sujeto saca el arma de su casa, es decir, ya viene preparado para usar su arma de fuego, la carga, la prepara segundos antes de tener la confrontación con su vecino y la coloca en la cintura para usarla fácilmente y luego decide ensañarse descargándolo aproximadamente 14 disparos, se menciona, causándole un sufrimiento innecesario y asegurándose la muerte en el sitio de la víctima”, explicó Federico Campos.

Los hechos ocurrieron pasadas las 7 a. m. de este lunes en el condominio Río Palma, en Guachipelín de Escazú.