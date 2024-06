Familiares recuerdan a joven de origen nicaragüense Luis Argüello asesinado en parque en EEUU

Equipo de Periodistas

Junio 11, 2024 08:15 AM

Familiares y amigos del nicaragüense Luis Argüello Inglis, de 19 años, realizaron una vigilia para recordar al joven, quien fue asesinado a tiros en el Parque Dolores de San Francisco en Estados Unidos.

Los padres del joven decidieron no hablar sobre la investigación policial en curso, para que los asistentes se centrarán en la vida y memoria de su hijo.

"Definitivamente estaba en el camino correcto para ser un gran ciudadano, un gran modelo a seguir para muchas personas", dijo el padre de Arguello Inglis, Irving Argüello al medio de comunicación KTVU FOX 2.

Agrega que “tenía muchas esperanzas puestas en su vida”.

El joven era estudiante de la Universidad Estatal de San José y soñaba con convertirse en bombero, recientemente se había certificado como paramédico.

"Luis me dijo que quería asegurarse de ayudar a los demás", dijo Natalia Argüello, hermana de la víctima.

Explicó que la rutina de su hermano era realizar sus tareas, ir a la escuela “luego hacía largas horas, como viajes de doce horas en ambulancia para llegar a donde había llegado, sólo para poder acercarse un poco más a ser bombero”.

Ahora dice que siente su ausencia, pues era la persona más importante de su vida “Cada mañana me despierto y él no ha estado aquí, es el mayor dolor que he sentido en mi vida”.

Añade que "Mi hermano fue la persona más importante de mi vida. Era la persona más especial para mí".

"Lo amábamos y él se sintió amado", dijo Vicky Inglis, madre del joven, quien agradeció a la multitud que se reunió para recordar a su hijo.

"Lo que me llama la atención es que entiendo que todos lo amamos, ya conoces a su familia cercana, pero no entendí el efecto que tuvo en tanta gente".

Argüello Inglis, era graduado de la escuela secundaria Lowell de San Francisco, se dirigía a su segundo año en la Universidad Estatal de San José, donde se especializaba en estudios de comunicaciones.

Fue encontrado por la policía de San Francisco el miércoles por la noche tirado en el parque con heridas de bala.

Hasta el momento la policía de San Francisco aún no ha realizado arrestos en su investigación en curso sobre la muerte de Argüello Inglis.

GoFundMe

La familia de Luis Argüello Inglis creó una campaña en la página GoFundMe para recaudar fondos para los gastos del funeral.

"Nos entristece profundamente compartir que nuestro amado hijo, Luis, nos fue arrebatado trágicamente el miércoles por la noche. Luis fue una luz brillante en nuestras vidas, llena de amor, risas y un potencial ilimitado”, reza el mensaje.

Señalan que la pérdida ha dejado un vacío en sus vidas. “Mientras navegamos a través de este dolor inimaginable, nos acercamos a nuestra comunidad en busca de apoyo. Estamos organizando esta recaudación de fondos para honrar la memoria de Luis y ayudar a cubrir los gastos inesperados que conlleva una pérdida tan devastadora”.