Estudiante universitaria nicaragüense gana su asilo político en EEUU y cuenta su historia

Junio 20, 2024 06:30 AM

La joven estudiante universitaria nicaragüense María José logró ganar su asilo político en Estados Unidos y compartió en redes sociales como fue el proceso migratorio. En la popular red social Tik Tok, María José contó que en diciembre del año 2022 llegó a EEUU e inmediatamente buscó un bufete de abogados para defender su caso ante las autoridades de migración.

“Desde el primer momento en que vine a la oficina ellos me escucharon todo lo que tenía que decir todo lo que había pasado en el país, como está la situación de Nicaragua. Hay mucha gente que no conoce pero a raíz del 2018 Nicaragua ha sido un país que ha tenido mucha migración hacia Estados Unidos por la situación sociopolítica que existe actualmente”, expresó.

Señala que el proceso migratorio duró un año y medio “llegué el 15 de diciembre del 2022, en marzo de 2023 busqué la oficina de abogados, o sea, a esta fecha es un año desde que yo vine por primera vez a esta oficina, muy rápido”.

Asegura que en Nicaragua lamentablemente no se puede vivir porque no hay seguridad, al recordar las detenciones arbitrarias contra las voces disidentes en el país.

“Aunque estés con la boca abajo, no digas nada, no es un lugar ideal para vivir eso me pasó a mí, yo no soy ninguna persona famosa en el país, pero la gente que sí estuvo haciéndose notar mucho en las redes sociales, gente importante empresarios, sacerdotes, toda la comunidad católica ha sido perseguida no tienen respeto ni por la religión”, expresó.

Durante su juicio, la joven asegura que dejó claro que en Nicaragua encarcelan, torturan y te desaparecen. “Yo soy católica, toda mi familia es católica no hay seguridad para nadie a los empresarios que ayudaban a la gente de las protestas en el sentido de que les daban agua a los heridos, les daban medicina que no van ni con un bando ni con el otro, ellos (Ortega) les quitaron todas sus propiedades, encarcelaron a mucha gente de la Universidad y gente que se hizo notar más que yo los expulsaron de la Universidad”.

Contó que uno de sus profesores fue secuestrado y torturado. “Le preguntaron que quién le estaba pagando, lo desterraron del país, prácticamente está la amenaza de que si tú miraste durante ese tiempo te van a quitar la nacionalidad nicaragüense, entonces es como que no puedo hacer nada, no puedo opinar, no puedo hacer nada”.

María José dice que Daniel Ortega cree que el pueblo nicaragúense es “tonto”, pero está equivocado la gente está clara de lo que ocurre en el país.

“En el 2018 en Nicaragua fue una situación bien dura, hubo protestas, muertos, etc. Yo fui a una estudiante de una universidad pública me vi envuelta en unas protestas, estabamos reclamando al gobierno de porque hacían cosas que no estaban bien, uno no es tonto. Uno se da cuenta, mi familia, nunca se vio involucrada en cosas políticas, pero como que el sentido de la moral te llama y te dice esto no está bien y tienes que tratar de hacer algo para marcar la diferencia”.

Por otro lado, María José instó a los nicaragüenses que no han iniciado su proceso para pedir el asilo político, a que no tengan miedo y lo hagan.

“Yo he aprendido durante todo este proceso que mucha gente que viene acá tiene miedo, entran por la frontera y les dan una estadía de limitado tiempo para estar legal en el país, pero les dan citas para presentarse a cortes o presentarse a oficinas de Migración, yo entiendo que ellos van con el miedo de que los deporten, pero les digo no tengan miedo”.

Agrega que “si tú no tienes ningún crimen, si tú no tienes ningún récord criminal y tú cumples con tu cita es más favorable que no aparecer (...) ellos te quieren ayudar porque desde el momento en te dejan entrar en la frontera y te están dando la oportunidad de que tú hagas algo, pero si no lo quieres hacer eso es decisión de cada quien”.