Dos migrantes nicaragüenses mueren en EEUU, uno de ellos se cayó de un árbol y otro se ahogó

Equipo de Periodistas

Julio 06, 2024 01:30 PM

Un chinandegano y un matagalpino que emigraron a Estados Unidos en busca de mejoría económica, encontraron la muerte en diferentes circunstancias.

A la lista de fallecidos del 2024 en Estados Unidos, ingresó Yader Antonio Guerrero Montes, quien el pasado lunes 01 de julio, fue desconectado de un ventilador artificial en un hospital de Jacksonville Florida, reportó Texas Nicaraguan Community, TNC.

Guerrero Montes, de origen chinandegano, tenía año y medio de vivir en Jacksonville. El 22 de junio aceptó subir a un árbol para podarlo, tarea por la cual le pagarían 60 dólares. Desafortunadamente cayó desde una de las ramas y se fracturó el cuello quedando inconsciente.

Según TNC, Antonio Guerrero fue llevado a un hospital donde permaneció en estado de coma, 10 días después fue desconectado con el consentimiento de su familia.

Yohandri Vicente, cuñada de Antonio Guerrero, emprendió una campaña de recaudación de fondos a través del portal digital GoFundMe

“A todas mis amistades y familiares, y cualquier persona que alcance de ver esta triste publicación, de pedir ayuda para enviar el cuerpo de mi cuñado Yader Antonio Guerrero Montes para Nicaragua, ya que la madre y familiares desean verlo por última vez”, escribió Yohandri, y facilitó el link de recaudación https://gofund.me/64d9e0d4

Fallece por sumersión

El joven nicaragüense Jonathan Muñoz García, falleció en San Francisco, California, Estados Unidos, el jueves 04 de julio.

Según declaró su familia a un medio, El occiso se encontraba bañando en compañía de unos compañeros de trabajo en el río de South Yuba en Sacramento, California.

Según testigos Muñoz García no sabía nadar y se sumergió al agua. Al ver que no emergió, un amigo ingresó al agua y lo sacó inconsciente. Servicios de emergencias asistieron al sitio y lo trasladaron en un helicóptero hacia un hospital pero ya no tenía signos vitales.

La víctima era originario de la comunidad Piedra Colorada, municipio de Matagalpa. Sus familiares solicitaron ayuda económica para repatriarlo.

Si usted quiere colaborar con esta causa, puede contactar a Ariel García al número 8788-6165 o al 8707-7249.

89 migrantes Nicaragüenses perdieron la vida durante el primer semestre del 2024. Varios de ellos fallecieron en su trayectoria hacía Estados Unidos y otros estando en suelo estadounidenses.

La organización pro-migrantes, Texas Nicaragua Community (TNC) registra en su página de Facebook que durante el mes de junio, 16 compatriotas perdieron la vida, en Mayo se contabilizaron 18, mientras que en Abril hubo 17 decesos. Las muertes de los Pinoleros están relacionadas a accidentes de tránsito, accidentes laborales y por causa de infartos.