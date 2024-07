Nicaragüense Katherinne Peralta Laguna, se destaca en la investigación sobre políticas de Inteligencia Artificial en Estados Unidos

Equipo de Periodistas

Julio 19, 2024

La joven nicaragüense Katherinne Solange Peralta Laguna presentará una investigación sobre políticas de Inteligencia Artificial en "National Communication Association" (NCA) en Nueva Orleans, Estados Unidos.

En una entrevista a 100%Noticias, Peralta Laguna contó cómo ha logrado alcanzar cada una de las metas que se ha propuesto, las cuales requirieron disciplina, esfuerzo y creer en sí misma.

Según Peralta, el primer pasó fue aplicar a distintas universidades en México, Canadá y Estados Unidos desde Nicaragua. Admite que no fue fácil, pero no se rindió hasta conseguir la admisión.

“Tenía 17 años y todavía estaba en la secundaria, mi sueño siempre ha sido seguir una carrera en medio de comunicación, específicamente en la área de producción y había notado que había un escaso recurso de oportunidades y decidí emigrar”.

Recuerda que cuando le planteó la idea a su padre de ir a estudiar en el extranjero, la primera respuesta fue un rotundo no. “Mi sueño era estudiar en Estados Unidos o Canadá, entonces en mi primer año universitario a Keiser University en Nicaragua, apliqué a universidades en Canadá, EEUU y en México y ya después cuando me aceptaron todas las universidades; le dije papi, me han aceptado todas estas universidades estas son las becas”.

Asegura que aceptó una beca en una universidad en Toronto, Canadá, pero rápidamente no desaprovechó la oportunidad para transferir a universidades en EEUU.

“Me dije, yo creo que puedo aspirar a más, creo que puedo aspirar a una mejor universidad entonces apliqué a varias universidades en Estados Unidos, me sentía más preparada con el inglés con lo que había logrado para poder aplicar a estas universidades más competitivas y de las cinco universidades que aplique me aceptaron en tres y elegí la mejor que fue Florida State University”.

Graduada de Florida State University con una licenciatura en Producción de Medios Digitales, Cum Laude, con honores en la especialidad e inducida en la sociedad Garnet and Gold Scholar, Peralta decidió poner en práctica sus conocimientos logrando trabajar para ESPN y CNN.

“Trabajé en CNN por casi dos años, comenzando como Asistente de Operaciones Técnicas y siendo promovida a Operadora Técnica en menos de seis meses. En mi rol de Operadora Técnica, opere audio, cámaras robóticas y gráficos electrónicos. Tuve el honor de trabajar en la cobertura televisiva de eventos de gran importancia como la guerra Ucrania-Rusia, las Elecciones de Estados Unidos de medio término, las audiencias del 6 de enero, las elecciones colombianas y el evento del 4 de julio de CNN, entre otros”.

Estudios sobre la Inteligencia Artificial

La joven compatriota contó que decidió hacer una pausa laboral para continuar sus estudios y obtener una maestría en Digital Communication and Media/MultiMedia, enfocándose en la investigación de Inteligencia Artificial, tecnologías emergentes y medios de comunicación.

“La inteligencia artificial es algo nuevo y yo siento que para mí es algo muy importante regresar y sacar esta maestría, una maestría te enriquece demasiado, te pone más disciplinada, te da conocimiento. Te abre oportunidades con mentores; actualmente estoy haciendo investigaciones científicas en las pólizas de inteligencia artificial en educación y en medios; dando talleres sobre los programas gratuitos para profesores, estudiantes, emprendedores”.

Recientemente una de sus investigaciones científicas fue aprobada “iré a Nueva Orleans en noviembre a presentar una investigación sobre políticas de Inteligencia Artificial en universidades nacionales de alto nivel, “National Communication Association" (NCA) entonces estoy súper feliz por eso”.

A lo largo de su trayectoria académica y profesional ha ganado un total de 8 becas y en abril ganó un premio en la universidad como Estudiante destacado en marketing multicultural.

Además, en abril presentó investigaciones en la 8ª Conferencia Bienal de Medios y Marketing Hispano/Latino en Michigan.

Consejos

En la entrevista, Peralta Laguna aconsejó a los jóvenes nicaragüenses a no dejar las aulas y aplicar a becas en el extrajero “aplicar a una beca definitivamente sí es difícil no los voy a engañar, es un proceso extremadamente competitivo pero sí existen becas y quiero recalcar que es importante buscar esas oportunidades”.

Recomendó postularse a becas destinadas a estudiantes nacidos en América Latina “lo primero es buscar las universidades que ofrecen beca para ese tipo de estudiante, hay becas bien específicas, por ejemplo la que yo encontré fue la beca latinoamericana que era específicamente para estudiantes nacidos en Latinoamérica”.

Asegura que aquellos jóvenes que se destacan en algún deporte también pueden ser seleccionados “me quedo sorprendida, que la mayoría de becas que dan a extranjeros es por deportes, o sea, literalmente los reclutan se los traen y les dan todo pagados si son muy buenos en deportes y si han competido a nivel nacional”.

Por otro lado, Peralta aconseja aprender el idioma inglés debido a que para ingresar a una universidad estadounidense tienen que dominar el idioma.

En el caso de los que tienen una carrera universitaria sugiere convalidar el título profesional “saquen su título universitario, sigan estudiando, en el caso de médicos y abogados, si ya tienen la tienen que venir a convalidar, tengo entendido que una vez que la convalidan tienen que regresar a la universidad por dos años de nuevo, si quiere ser abogado acá en Estados Unidos tienes que primero sacar una licenciatura y después obtener la licenciatura, aplica para la escuela de leyes”.

Agrega “crean en ustedes, tengan bien claro, sus propósitos, sus metas y ¿por qué ustedes deciden seguir esos sueños? que no dejen que nadie nunca les diga que no son capaces. Cuando fui a Canadá a vivir sola a mis 18 años con una familia que no conocía para aprender inglés, me acuerdo perfectamente que en el colegio me dijeron que ¿cómo iba a estudiar en Estados Unidos ni inglés, sabes hablar? No dejen que nadie les cuestione su valor, su inteligencia”.