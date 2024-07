Familia nicaragüense urge reunir dinero para pagar rescate de segoviano secuestrado en México

“Aquí solamente nos acompaña la misericordia de Dios, nos dieron poquitos días para reunir la cantidad de 10 mil dólares y estamos que ayer le dijeron que si no se ponían las pilas lo iban a matar”, dijo Ibis Méndez

Equipo de Periodistas

Julio 28, 2024 10:55 AM

Delincuentes mexicanos secuestraron al joven migrante Milton Ariel Méndez, de 23 años , quien iba rumbo a los Estados Unidos, asistido de un traficante de personas o “coyote”, que lo abandonó a su suerte.

Ibis Méndez, declaró a 100% Noticias que su hermano Milton Ariel, salió el 06 de julio de la comunidad rural Apasulú, el Limón, en el municipio de Jalapa, Nueva Segovia.

Poco días después recibieron la llamada, su hermano estaba en manos de un grupo de personas que exigían una fuerte cantidad de dinero para su liberación.

“Aquí solamente nos acompaña la misericordia de Dios, nos dieron poquitos días para reunir la cantidad de 10 mil dólares y estamos que ayer le dijeron que si no se ponían las pilas lo iban a matar”, dijo Ibis Méndez.

Milton Méndez se dedicaba a la agricultura en Nicaragua y su sueño era llegar a los Estados Unidos de manera irregular para ayudar a su familia, sin embargo al llegar a México el sueño quedó en pausa y su vida en riesgo, mientras los secuestradores presionan asegurando que el tiempo se agota.

“Hoy ya se cumplía el plazo, yo he logrado hablar con mi hermano dos veces, él me dijo que está bien pero claro si no entregamos el dinero su vida corre peligro. Si hay personas que nos puedan ayudar les pido que nos ayuden porque el tiempo se nos acaba”, dijo Hiuver Méndez, otro hermano de Milton, quien apenas llegó a Estados Unidos y es el contacto de los secuestradores.

La ruta por tierra hacia Estados Unidos es un trayecto peligroso donde una gran cantidad de migrantes nicaragüenses fueron secuestrados y posteriormente liberados tras pagar sus rescates.

Si alguien desea colaborar con esta familia puede contactarse al número telefónico +505 84241511.