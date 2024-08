Avianca no llevará a pasajeros con parole humanitario aprobado

Equipo de Periodistas

Agosto 06, 2024 03:59 PM

La aerolínea colombiana Avianca anunció que no embarcará a los pasajeros con autorización de vuelo obtenido a través del parole humanitario.

Alegaron que, aunque, los pasajeros cuenten, únicamente, con un documento Advanced Travel Authorization (ATA) no podrán abordar sus vuelos.

“Te informamos que debido a nuevas disposiciones con efecto inmediato emitidas por parte de la U.S. Customs and Border Protection (CBP), de acuerdo con su comunicación oficial del 3 de agosto del 2024, no se permitirá el embarque a los pasajeros que viajen hacia Estados Unidos con documento Advanced Travel Autorization (ATA)”, reza parte del comunicado oficial de Avianca.

Esta medida, según AVIANCA, responde con las nuevas disposiciones de la U.S. Customs and Border Protection (CBP) y "busca reforzar los controles migratorios. Sin embargo, esta restricción no aplica a ciudadanos ucranianos ni a quienes posean una visa, residencia o ciudadanía estadounidense".

LEER MÁS: EEUU aclara que podrán viajar quien tenga parole aprobado

La información de Avianca se conoce tras la confusión generada, por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que emitió una aclaración importante: "los beneficiarios con ATA aprobada antes de la suspensión del programa de parole humanitario pueden viajar a Estados Unidos", según reportó Martí Noticias desde Miami, ante una consulta del medio.

Reclamo de nicas a aerolíneas

La medida ha sorprendido a nicaragüenses como Sudiam Martínez, quien denunció a William Cepeda, supervisor de Avianca en el aeropuerto internacional Agusto C. Sandino de Managua, por impedir que sus familiares viajaran a Miami, aunque cuentan con parole humanitario aprobado y permiso de vuelo activo.

Martínez aclara que su denuncia está basada en el supuesto maltrato que recibieron sus familiares estando en el aeropuerto nicaragüense por parte del funcionario de la aerolínea.

William Cepeda alega, según la denunciante, “que Biden tiene que mandarles una carta a ellos para que puedan viajar, entonces, lo sacó del lugar y se escondió”. “Son todas las líneas aéreas en Nicaragua, no dejan volar a la gente con parole con permiso de vuelo activo”.

Además, Martínez dice que se comunicó con la aerolínea y le asignaron un número de queja el cual ya cumplió 24 horas y no le han dado respuesta.

También, llamó a USCIS para constatar, como patrocinadora y su familia, no tuvieran problema alguno al momento de abordar el vuelo y les dijeron que no hay ningún problema al revisar la aplicación CBP-One y tampoco hay irregularidades.

“Yo quisiera por favor que alguien tomara cartas en el asunto y se impida que este atropello continúe sucediendo en el aeropuerto de Managua-Nicaragua”, denunció Martínez.

Logran reembolso de boletos

La nicaragüense Sudiam Martínez confirmó a 100%Noticias que tras la cancelación de vuelo de Avianca su familia, incluyendo un menor de dos años, se vio obligada a solicitar el reembolso de sus boletos de esta aerolínea.

A pesar de tener boletos flexibles, los funcionarios de Avianca en Managua les negaron el embarque y los dirigieron a una oficina para iniciar el proceso de reembolso.

El viaje de sus familiares estaba programado para este 6 de agosto a las 10.35 de la mañana en el vuelo 450q que se había adquirido con una tarifa flex en Avianca, es decir, es más cara de lo habitual, pero permite a los pasajeros solicitar reembolso si no pueden viajar.

“Qué hubiera sucedido si siguen las orientaciones de Managua, se pierde el dinero”, lamentó Martínez.

Sin embargo, Martínez, logró obtener el reembolso al contactar directamente a las oficinas de Avianca en Estados Unidos, quienes le informaron que la solicitud debía realizarse antes de la salida del vuelo.

Según Martínez, si su familia hubiera seguido las indicaciones de Managua, habrían perdido el dinero.

"Este fin de semana llamé varias veces a Avianca, aquí en Estados Unidos, porque yo ya veía lo que estaba sucediendo en el aeropuerto de Managua. Ante la incertidumbre y para evitar mayores contratiempos, me adelanté y consulté a Avianca si tenían alguna restricción para pasajeros con parole y permiso de vuelo activo. Me aseguraron que no había ningún impedimento”, dijo.

También su familia consultó antes del viaje a las autoridades migratorias en Nicaragua y a funcionarios en el aeropuerto y todo parecía sin inconvenientes, pero, este martes, sus parientes al llegar al aeropuerto se encontraron con una situación distinta, donde los empleados de Avianca se negaron a abordar el vuelo.

Martínez aclara que la situación de su familia es una más dentro de un problema general, ya que ha tenido conocimiento de que desde el viernes decenas de nicaragüenses se enfrentan al rechazo de las aerolíneas en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino en Managua.