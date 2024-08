Familia nicaragüense busca esclarecer muerte del joven arrollado por un auto en Maryland

Equipo de Periodistas

Agosto 27, 2024 09:55 AM

Una familia nicaragüense busca esclarecer la muerte del joven Jorge Martínez Martínez de 19 años, quien fue arrollado por un auto cuando se desplazaba en bicicleta en Maryland, Estados Unidos.

En una entrevista a Univisión Noticias, Jorge Martínez, padre de la víctima, dijo que la familia necesita saber qué fue lo que pasó el miércoles 14 de agosto cuando su hijo también de nombre Jorge no llegó a casa.

“Necesitamos saber ¿qué pasó?, ¿cómo fue?, ¿si fue imprudencia de él? lo que sea no importa porque aunque haya sido imprudencia de él, yo sé que no lo hizo a propósito, la mente a veces lo engaña a uno”, dijo Martínez.

La víctima fue atropellada la noche del miércoles en la intersección de la Riverdale Rd y la avenida 58 en Riverdale cuando montaba su bicicleta.

Según su progenitor, localizaron al joven cinco días después del accidente en un hospital de la zona.

“Empezamos a buscar jueves, viernes, sábado, domingo. Como no lo encontramos por ningún lado hice el reporte el domingo. El lunes a las 5:30 de la tarde recibimos una llamada de un número privado diciendo que Jorge Martínez estaba en University of Maryland Capital Region Health”, informó el padre al medio.

La investigación preliminar del caso revela que un conductor de un auto tipo sedán y Martínez Martínez, quien iba en una bicicleta eléctrica chocaron en los carriles en dirección este de Riverdale Rd, el joven fue llevado al hospital en condición crítica.

“Estaba conectado a un respirador y su corazón estaba trabajando pero él había muerto el domingo, 24 horas antes digo porque aún no tenemos respuesta”, expresa con voz entrecortada el padre.

Según el padre, el caso tiene varias incongruencias, primero, el reporte policial indica que el joven falleció el martes 20 de agosto; mientras que el reporte médico registra el deceso el día domingo 28 de agosto.

Las autoridades señalaron que el conductor involucrado permaneció en la escena. Sin embargo, la familia de la víctima no sabe nada de esta persona “no hemos obtenido un reporte completo, no sé ¿qué ha pasado con las autoridades?, hemos andado preguntando en muchas partes y nosotros estamos con angustia y queremos ver si hay algún responsable ¿que fue lo que realmente pasó? no sabemos”.

La familia informó que los restos del joven serán repatriados a su natal Nicaragua.

“Creo que la tristeza nunca se me va a ir porque si la tristeza se va es como que lo olvide, lo voy a querer siempre”, dijo el padre.

Si usted tiene información sobre este caso debe llamar a la unidad de reconstrucción y análisis de colisiones al teléfono (301) 731-4422.