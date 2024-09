Nicaragüenses no son carga, aportan a la economía de Costa Rica, sostiene Cisas en conversatorio

“Hemos escuchado comentarios no muy positivos, que por un lado fomentan la imagen de que Costa Rica es un país de brazos abiertos, pero cuando vamos a buscar los brazos no están, están cerrados y tienen una serie de barreras para que la población no nacida en Costa Rica se incorpore”, dijo Quirós en la apertura del evento.

Equipo de Periodistas

Septiembre 03, 2024 03:02 PM

Costa Rica no reconoce los aportes de la población migrante nicaragüense, opina Ana Quirós, la directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, Cisas, organización que este martes realizó un conversatorio sobre la falta del reconocimiento de los aportes a la economía.

En su intervención Quirós recordó que durante la pandemia del Covid-19, los nicaragüenses en Costa Rica sufrieron ataque de xenofobia.

“Escuchamos que la principal amenaza venía de Nicaragua y que los nicaragüenses ocupaban los pocos espacios que había disponibles en los hospitales para los costarricenses. Este último comentario caló profundamente, tanto que tuve un cisma familiar. Los dos tíos que me quedan vivos, costarricenses promedio, en teoría sensibles con los refugiados nicaragüenses, pusieron en sus facebook que no les dieran cama a los nicaragüenses y que pagaran si necesitaban atención médica”, compartió en su discurso inaugural.

La defensora de Derechos Humanos, comentó sobre los ataques xenofóbicos que se convirtieron en hostigamiento cibernético. “En un estudio que hiciera Naciones Unidas en el año 2022, planteaba que casi el 35 % de los mensajes de odio, se hacían desde una perspectiva de xenofobia”, dijo la defensora.

Ana Quirós criticó a las autoridades de Costa Rica porque destacan el costo que como país genera atender a miles de refugiados e invisibiliza el aporte económico y social de la población nicaragüense en Costa Rica.

“Probablemente es de las peores autoridades con relación a la xenofobia y la repetición de valores fundamentados en perjuicios. Infla desmedidamente el número de personas no nacidas en Costa Rica que están registradas en Migración y Extranjería, habla de más de un millón de no nacidos en Costa Rica y señala al mismo tiempo que eso le cuesta a Costa Rica una gran cantidad de recursos, porque según este señor no contribuyen pero si gastan”, criticó Quirós al gobierno que encabeza Rodrigo Chaves.

Según un audiovisual presentado en el foro, en Costa Rica se estima que hay 417 mil migrantes, de estos 350 mil son nicaragüenses.

“Podría pensarse que vienen a desplazar la mano de obra local pero no es cierto, muchos de ellos ocupan posiciones no atractivas para los costarricenses como en el área de agricultura, servicios, construcción y otras. Sabemos que hay nicaragüenses que vinieron a profesionalizarse, a tecnificarse. Todos ellos aportan social y económicamente al desarrollo de Costa Rica”, dijo en un video la directora de Cisas.

En el audiovisual se presentan las historias del nicaragüense Oscar Álvarez, quien vive en Costa Rica desde hace 28 años y ahora trabaja como locutor comercial “empecé en parqueo, en una fábrica de embutidos y hasta doméstico, en esas oportunidad llegué a Radio Cucú y allí aparece un ángel, me recomienda y empiezo hacer lo mío”, cuenta Álvarez orgulloso de lo que ha logrado en ese país.

El video destaca que en Costa Rica los migrantes enfrentan grandes desafíos para obtener estatus de residencia legal y por ende empleos formales, producto de la cantidad de requisitos y regulaciones, resulta complicado iniciar un emprendimiento, por lo que la informalidad es muy alta

“Las personas migrantes en Costa Rica están sometidas a un proceso muy rígido, te piden entrada legal al país y documentos legales del país de origen apostillados. La persona debe acceder a cualquier categoría migratoria y las categorías migratorias laborales, que son las que te permiten trabajar, tienen la condición de que necesitas un permiso del Ministerio del Trabajo, que da permisos muy básicos como servicio doméstico, trabajadores de la construcción, o para profesiones muy calificadas como anestesiólogos o profesiones muy especializadas. Es un proceso engorroso”, indica el abogado Dáguer Hernández.

Entre las historias de lucha y resiliencia de nicaragüenses, también, destaca la de Erica Sánchez, una pequeña empresaria “ha sido difícil por todos los requisitos y trabas en el Ministerio de Salud y municipalidad, es una odisea para entregar todos los documentos”, dice Sánchez.

“Aportamos a la economía, nosotros no estamos arrimados a ningún gobierno, institución, venimos honradamente a trabajar, pagamos nuestros impuestos trimestralmente en la municipalidad, en Ministerio de Hacienda, no somos carga, soy una aportadora”, dice orgullosa.

“Los migrantes y refugiados nicaragüenses representan el 82 por ciento de la población nacida en el extranjero de Costa Rica. En su mayoría trabajan de manera informal en empleos poco calificados y experimentan tasas de pobreza más altas que los costarricenses”, indica el estudio Características e impacto económico de las personas migrantes y refugiadas en Costa Rica, realizado por el Fondo Monetario Internacional y presentado en diciembre de 2023.

Las estimaciones sugieren que los trabajadores nacidos en el extranjero contribuyeron directamente a alrededor del 6,5 % del PIB de Costa Rica en promedio durante 2017 al 2021.

“Los resultados muestran una contribución al PIB de Costa Rica significativamente superior al promedio de las economías emergentes y en desarrollo. Estas estimaciones suponen que la contribución de los trabajadores nacidos en el extranjero al PIB. Un simple ejercicio de contabilidad del crecimiento sugiere además que el empleo no nativo podría haber elevado directamente el crecimiento del PIB de Costa Rica de 2,2 a 2,4 por ciento durante 2017 al 2021”, se lee en el informe.