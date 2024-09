Estudiante de veterinaria nicaragüense nombrada alumna del año en Charlotte, Estados Unidos

Equipo de Periodistas

La joven nicaragüense Hanna Rivera Valenzuela, de 18 años, llegó a Estados Unidos persiguiendo el sueño de convertirse en veterinaria. Nacida y criada en Estelí, siempre supo que quería dedicar su vida a cuidar de los animales.

Hoy, a tan solo unos meses de haber iniciado sus estudios de Biología en la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, ha sido reconocida como la "Estudiante del Año" en los Premios Excelente Latinoamericano, un logro que inspira a toda una comunidad.

En una entrevista con el medio local La Noticia, la joven compartió que desde su llegada a Estados Unidos en 2023 con solo 17 años el proceso de adaptación no fue sencillo, ya que el idioma representó un desafío inicial. Sin embargo, gracias a su perseverancia, logró superar esta barrera y ahora se comunica con fluidez.

“No estaba acostumbrada a hablar inglés todo el día y fue conflictivo cuando en la escuela no captaba lo que los maestros estaban diciendo. Sentía que hablaban rápido, pero con el tiempo que me fui adaptando”, expresó.

La soledad fue otro desafío que enfrentó al llegar a la Escuela Preparatoria Charter Pine Lake, pues además de ser la estudiante nueva cursaba el último año lo que hizo que fuera complicado conectar con sus compañeros y sentirse parte del grupo. “Había pocos estudiantes latinos que entendieran mi situación”, recordó.

Sus mascotas la inspiraron

Otro factor determinante en su decisión de migrar fue el profundo vínculo que sentía con sus dos mascotas, a las que dejó en Estelí. Esta conexión especial la impulsó a reunirse con su padre en Estados Unidos, quien llevaba más de una década viviendo allí.

Actualmente, Hanna cursa su primer año de Biología en la UNC Charlotte, con la mirada puesta en convertirse en una destacada veterinaria especializada en animales pequeños y medianos.

“Me apasionan mucho los animales y me encanta la veterinaria, entonces quiero hacer un postgrado, después de que saque los 4 años de Biología… En el futuro, me veo trabajando como veterinaria cirujana y teniendo mi propia clínica donde voy a ayudar a cuantos perritos me sea posible, no importa si son de la calle”, agregó.

Este compromiso y dedicación la han llevado a ser reconocida como la ganadora de los Premios Excelente 2024 en la categoría Estudiante del Año.

Al recibir este reconocimiento, Hanna expresó su emoción y gratitud, destacando que este logro la motiva a inspirar a otros jóvenes latinos a superar obstáculos y alcanzar sus metas.

“Al inicio no me lo creía todavía. No creía que me lo había ganado, pensé que no sería capaz de ganarlo, pero luego de leerlo múltiples veces me lo creí y me sentí muy feliz y sobre todo orgullosa de mí misma porque no sabía que era capaz de tantas cosas y sobre todo sentirme feliz de saber que yo iba a ser la persona que va a motivar a otras personas latinas para que puedan creer que son capaces de hacer las mismas cosas que yo y aún más”, concluyó.