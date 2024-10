"El futuro de mi familia está en juego en estas elecciones y me aseguraré de que mi comunidad de votantes lo sepa. Voten para mantener a las familias unidas, como la mía", señaló durante la presentación la nicaragüense Berta Sanles, residente en EEUU

Equipo de Periodistas

Octubre 02, 2024 01:20 PM

Organizaciones a favor de los inmigrantes alentaron este miércoles a los nicaragüenses en EE.UU. a salir a votar en las próximas elecciones presidenciales del 5 de noviembre, y que lo hagan por el candidato que consideren más en línea con "sus valores" y les ofrezca alivios migratorios como la "redesignación del TPS" (Estatus de Protección Temporal).



Frente a las oficinas en Miramar, en el sur de Florida, del gubernamental Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), las organizaciones presentaron la campaña 'Nica, no te quedes atrás', con la que buscan movilizar el voto de los miembros de la comunidad nicaragüense en Estados Unidos



"El futuro de mi familia está en juego en estas elecciones y me aseguraré de que mi comunidad de votantes lo sepa. Voten para mantener a las familias unidas, como la mía", señaló durante la presentación la nicaragüense Berta Sanles, residente en EE.UU. desde hace 24 años pero que no puede votar en los próximos comicios generales.