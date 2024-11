Nicaragüense fallece en un hospital de Nueva Jersey tras sufrir un derrame cerebral

Lamentablemente, no respondió al tratamiento médico y, tras un diagnóstico de muerte cerebral, fue desconectado de los aparatos en presencia de su esposa e hijo, quienes pudieron despedirse de él en sus últimos momentos

Equipo de Periodistas

Noviembre 17, 2024 01:12 PM

El nicaragüense Ervin Castellón Gonzales, de 49 años, originario del poblado de Yalaguina, en el Departamento de Madriz, Nicaragua, falleció el pasado 14 de noviembre en un hospital de Nueva Jersey, donde residía junto a su esposa e hijo desde hace 4 años.

Castellón, quien emigró a Estados Unidos en busca de una mejor vida, trabajó arduamente para reunir a su familia y llevarla a su lado. Sin embargo, hace dos años sufrió un infarto, por lo que fue sometido a una cirugía para implantarle una válvula en el corazón. Tras una exitosa recuperación, parecía haber superado la difícil etapa.

Trágicamente, el pasado 14 de noviembre, mientras se encontraba trabajando, Castellón sufrió un derrame cerebral. Fue trasladado de emergencia al hospital, donde ingresó en cuidados intensivos. Lamentablemente, no respondió al tratamiento médico y, tras un diagnóstico de muerte cerebral, fue desconectado de los aparatos en presencia de su esposa e hijo, quienes pudieron despedirse de él en sus últimos momentos.

En medio del dolor por la pérdida, la esposa e hijo de Ervin Castellón piden apoyo a la comunidad para poder repatriar su cuerpo a Nicaragua y así permitir que sus padres puedan darle el último adiós y ofrecerle una cristiana sepultura. La esposa de Castellón expresó, visiblemente afectada: "Es duro seguir la vida cuando falta el motor de la familia, estar lejos y pasar por todo esto. No sé cómo enfrentarlo."

Para aquellos que deseen ayudar a la familia en este difícil momento, se ha habilitado una campaña de recaudación a través del siguiente enlace: https://gofund.me/01fd6cfa.

"Mi papá falleció el 14 de noviembre de 2024. Tuvo un derrame cerebral mientras trabajaba afuera y no sobrevivió. Era una persona increíble, no había una sola persona a la que no le agradara, era todo un mundo. Queremos enviarlo de regreso a Nicaragua de donde es, para que su familia pueda despedirse de él. El dinero es difícil en este momento, cualquier cosa ayudará, pero ayúdenos a darles la oportunidad que su familia se despida de él".

La familia agradece de antemano cualquier contribución que les permita llevar a cabo este último deseo y darle a Ervin el descanso que merece.