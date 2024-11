Douglas Castro, integrante de AUN, logró graduarse con honores en la Universidad de Oxford

Equipo de Periodistas

Noviembre 19, 2024 09:37 AM

El líder juvenil nicaragüense, Douglas Ernesto Castro Quezada, celebró recientemente un destacado logro académico al graduarse con honores de la maestría en Estudios Latinoamericanos de la prestigiosa Universidad de Oxford.

Este importante logro en su vida personal y profesional llega tras superar grandes adversidades, incluidas las dificultades derivadas de su condición de apátrida de facto, que marcaron profundamente su camino hacia el éxito.

Resiliencia académica

En declaraciones a 100% Noticias, Castro Quezada destacó la resiliencia y determinación que lo llevaron a alcanzar este objetivo.

“Estoy profundamente agradecido porque logré graduarme con distinción, algo equivalente en Nicaragua a suma cum laude o máxima cum laude”, tras enfrentar años muy difíciles. Especialmente durante el período en el que “experimenté la apatridia de facto, que me impidió salir de Colombia, el país donde era solicitante de asilo”, enfatizó.

El joven nicaragüense, quien se exilió en Colombia en octubre de 2021, señaló que, a pesar de no figurar oficialmente entre los más de 452 nicaragüenses declarados apátridas, la dictadura le negó su pasaporte, complicando aún más su situación.

“Estudiar en Oxford fue un gran reto, tanto por el nivel de exigencia académica como por hacerlo en inglés, un idioma que me cuesta mucho. Adaptarme a una nueva cultura bajo una presión académica tan alta no fue nada fácil”, expresó.

Castro Quezada, graduado previamente en Economía por la Universidad Autónoma de Nicaragua (UNAN) y en Sociología por la Universidad Centroamericana (UCA), reflexionó sobre las dificultades que enfrentan los jóvenes nicaragüenses en el exilio.

“Siempre pienso en mi familia, mis amigos y en todas las personas que me han apoyado. Me hace feliz saber que ellos están orgullosos de este logro. También pienso en Nicaragua, porque sé que muchos han visto sus carreras académicas interrumpidas debido a los problemas que el exilio les ha traído. Conozco a muchas personas que están luchando y espero que logren superar los obstáculos que enfrentamos debido a la crisis sociopolítica que vivimos. Si mi experiencia sirve de algo, es para decirles que sigan intentándolo y que no se rindan”, reflexionó.

La organización Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN Nicaragua), de la cual Castro es miembro, se unió a las felicitaciones, destacando su valentía y compromiso con la democracia a pesar de haber sido desterrado de su país, considerándolo, además, un símbolo de esperanza para quienes luchan por un mejor futuro para Nicaragua.

Finalmente, figuras reconocidas como monseñor Silvio Báez y las defensoras de derechos humanos Bianca Jagger y Haydee Castillo también celebraron su logro.