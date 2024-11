Equipo de Periodistas

La periodista nicaragüense Samantha Lugo obtuvo el prestigioso premio Lone Star Emmy 2024 en Texas, Estados Unidos, por su destacado trabajo en el reportaje "Entre la ley y el miedo".

El reportaje aborda la controversial Ley SB4, que convierte la entrada ilegal a Texas en un delito estatal y permite la deportación de inmigrantes. La distinción es un reconocimiento al esfuerzo de Lugo como productora y reportera, en colaboración con un equipo multicultural de profesionales provenientes de Venezuela, México, Chile y Brasil.

Lugo expresó su emoción y gratitud tras recibir el galardón. En declaraciones a 100 % Noticias, manifestó “Me siento muy emocionada de estar viviendo este momento de este reconocimiento a una inmigrante como yo, que llegó hace apenas cinco años a este país y que como tantas personas ha tratado de seguir adelante cada día que se ha reinventado porque no tenía otra opción”, aseguró la comunicadora.

La periodista, quien también fue nominada en otra categoría por su trabajo "Amor en tiempos de elecciones", dedicó su premio a su fe y a su familia. "Este premio es por supuesto el primero que nada para mi Señor Jesús que nunca me ha soltado de la mano, a pesar que muchas veces yo no he sabido cuál es el sentido, no he comprendido el sentido de sus caminos, y hoy me está demostrando que sus planes siempre han sido mejores que los míos", aseguró.

Nicaragüense Samantha Lugo recibe el prestigioso premio Lone Star Emmy 2024.

Además, la periodista nicaragüense dedicó su galardón a sus compatriotas periodistas en el extranjero, quienes, al igual que ella, se han tenido que reinventar para seguir adelante. “Con mucho respeto este premio también es para los periodistas nicaragüenses en el extranjero, que también se han tenido que reinventar al igual que yo y que siguen adelante, para tener un futuro para sus familias y sobre todo para seguir ejerciendo este oficio que elegimos y que es parte de la vida”, agregó.

Samantha Lugo llegó a Estados Unidos tras las protestas cívicas de 2018 en Nicaragua, cuando el régimen del Daniel Ortega reprimió con violencia las manifestaciones.

Lugo, quien comenzó su carrera en Nicaragua como pasante en medios de comunicación como el diario La Prensa, alcanzó reconocimiento internacional al trabajar para CNN, donde fue corresponsal en Nicaragua durante siete años y medio. Tras su salida del país, logró desarrollar su carrera en Estados Unidos, especializándose en temas migratorios, que según ella, “me mueven profundamente”. La nicaragüense Samantha Lugo durante la ceremonia de entrega de los premio Lone Star Emmy 2024 en Texas.

El Capítulo Lone Star es un portal principal para conectar a profesionales y estudiantes en los campos relacionados con la transmisión televisiva de Texas para establecer contactos y desarrollar su carrera. El Capítulo alienta y reconoce los altos niveles de logros profesionales a través de la presentación anual de los prestigiosos premios regionales Emmy.