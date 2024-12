Reforma migratoria en Nicaragua preocupa a migrantes y comerciantes fronterizos

Equipo de Periodistas

Diciembre 02, 2024 02:59 PM

Tras la aprobación de la Ley de Reformas y Adiciones a la Ley General de Migración y Extranjería, que legaliza la denegación de ingreso al país de personas, incluidos ciudadanos nicaragüenses, “que puedan menoscabar la soberanía nacional o representar un riesgo social”, migrantes continúan evidenciando en redes sociales cómo persiste el cruce por puntos ciegos, entre Nicaragua y Costa Rica.

"Así está la frontera de Nicaragua con Costa Rica por Tablillas, el 1 de diciembre", se lee en una descripción de TikTok, acompañada de un video donde se observa a un grupo de migrantes caminando con bolsos y maletas. Algunos llevan tenis, mientras otros usan botas de hule para evitar que el agua moje sus pies, ya que el suelo barroso continúa inundado por las lluvias.

Reforma migratoria y sus implicaciones

La reforma que, además, introduce una modificación al Código Penal para castigar con penas de dos a seis años de cárcel a los nicaragüenses y extranjeros que entren, salgan o intenten salir del país de forma irregular “con fines de menoscabar la integridad, la independencia, la soberanía y la autodeterminación de la nación, comprometer la paz, alterar el orden constitucional, fomentar o provocar, conspirar e inducir a actos terroristas de desestabilización económica y social del país”, también, genera incertidumbre entre comerciantes que durante décadas han sostenido su economía trasladando mercancías entre Nicaragua y sus países vecinos. Tablillas punto fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica. Foto con fines lustrativos: Tomada de Semanario Universidad.

Comerciantes se sienten castigados

Algunos de estos comerciantes, con la nueva ley, están preocupados, confirmó uno de ellos a 100% Noticias.

"Me siento triste con estas leyes malvadas que dicen que entrarán en vigor desde el 1 de enero, porque el gobierno quiere controlar todo lo que entra y sale por Aduana y Migración, y entiendo que quien pase por puntos ciegos, como lo hago yo para ganarme la vida, podría enfrentar entre 6 y 10 años de prisión", compartió con 100% Noticias un comerciante preocupado.

Preocupaciones sobre la implementación de la ley

"Este será mi último mes aquí (en Costa Rica), después me iré a Nicaragua y no volveré, porque si sigo cruzando de esta manera, estaría en riesgo de ser detenido y encarcelado. Tendría que reorganizar mi vida, lo que me quitaría mi entorno económico", lamentó la fuente, bajo anonimato.

"Ahora está tranquilo, no molesta el Ejército, pero en enero enviarán tropas a las zonas fronterizas para capturar a quienes crucen, como en Corea del Norte", concluyó este migrante económico nicaragüense.

Un aumento en las sanciones y multas

En este contexto, la abogada y defensora de derechos humanos exiliada, Yonarqui Martínez, en declaraciones con 100%Noticias, calificó como “una burla” el supuesto control migratorio, acompañada de una multa de 1,000 dólares por intentar cruzar la frontera de manera ilegal.

"Es gravísimo que se acuse a alguien de traición a la patria por intentar salir del país para resguardar su vida e integridad", afirmó.

Además, resaltó que las rutas de migración por puntos ciegos, prácticas comunes en épocas festivas como Semana Santa o Navidad, ahora serán rigurosamente penadas, aunque históricamente ya se consideraban ilegales.

Preguntas sobre los recursos del Estado

Martínez se cuestionó si el Estado de Nicaragua tiene los recursos suficientes para cubrir los puntos ciegos, ya que, según la ley, el gobierno deberá reforzar la vigilancia fronteriza, lo que implica un aumento en los efectivos y los gastos relacionados. "¿Cómo va a cubrir el Estado esos costos y de dónde va a sacar el presupuesto para incrementar el número de miembros de las fuerzas represivas?", cuestionó.

Más presupuesto a ejército y policía

Pero cabe recordar que en octubre pasado, Ortega propuso ante la Asamblea Nacional para el 2025 un aumento del 10,3 % del gasto total destinando 9.291,3 millones de córdobas para las fuerzas de seguridad del país, incluyendo un incremento de 826,6 millones de córdobas para la Policía y el Ejército, instituciones clave en la represión estatal.

Daniel Ortega, propuso aumentar el presupuesto a la Policía Nacional, al Ejército nicaragüense, y al Ministerio del Interior para garantizar la seguridad ciudadana y la defensa de la soberanía nacional.

Los desafíos del control fronterizo

Finalmente, la abogada Yonarqui Martínez advirtió que será difícil para los opositores salir del país si se intensifica la vigilancia fronteriza, aunque destacó que la corrupción y la permisividad de las autoridades, tanto de la Policía como del Ejército, permiten que la migración irregular continúe sin mayores impedimentos.

“Va a estar difícil que opositores puedan salir del país si ellos logran intensificar resguardar la frontera, pero actualmente hay corrupción y siempre va haber corrupción en la frontera y es a vista y paciencia de la policía y el Ejército porque han permitido que la migración irregular hacia Costa Rica, Honduras y Colombia se de a vista y paciencia de ellos”, concluyó.

Prácticas de control y su impacto en los connacionales

Prohibir el retorno de connacionales ha sido una práctica discrecional del régimen sandinista en los últimos años. La ONG humanitaria Colectivo Nicaragua Nunca Más documentó al menos 111 casos de apatridia de facto, afectando principalmente a religiosos, periodistas, defensores de derechos humanos, empresarios, feministas, músicos y políticos opositores. Aunque, extraoficialmente, se conoce de más de 6 mil nicaragüenses a quienes se les prohibió la entrada en los últimos años.

Expulsiones y medidas de control

La reforma, también, otorga a Migración la facultad de solicitar la expulsión de personas no residentes, residentes temporales o permanentes, en caso de que realicen actividades que violenten la Constitución de Nicaragua o que hayan sido condenadas por delitos como “terrorismo, lavado de dinero o crimen organizado”, o por “fomentar o instigar actividades desestabilizadoras”.

Además, crea una multa de 1,000 dólares por “evasión de control fronterizo con fines ilícitos no especificados” y eleva el costo de emisión de pasaportes en caso de pérdida de 5.74 a 100 dólares.