Religiosos instan a Biden a proteger a migrantes nicaragüenses con el TPS

Equipo de Periodistas

Diciembre 10, 2024 10:30 AM

Un grupo de organizaciones religiosas instó a la administración de Joe Biden a extender y redesignar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Nicaragua y otorgarlo a la República Democrática del Congo (RDC).

En la misiva dirigida al Jefe del Departamento de Estado, Antony Blinken y Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, alientan a la Administración a que revise las condiciones en los países con designaciones de TPS existentes que expirará en los próximos meses y considere redesignaciones y extensiones más oportunas e inmediatas para esos países, especialmente donde es poco probable que las condiciones cambien significativamente en los próximos meses a fin de permitir un retorno seguro.

Solicitan redesignación TPS

Señalan que tanto el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en consulta con el Secretario de Estado y otros, puede designar un país para el TPS si las condiciones en el país cumplen con los requisitos legales para dicha designación, incluidos los conflictos armados en curso, los desastres naturales u otras condiciones extraordinarias y temporales que impidan un regreso seguro.

“El TPS sirve como una protección vital que permite a las personas de un país designado permanecer en los Estados Unidos mientras las condiciones en su país de origen hacen que el regreso seguro sea impráctico, imposible o perjudicial para los esfuerzos de recuperación locales”, reza la misiva.

En este sentido, los religiosos manifestaron que creen de todo corazón en la protección de la santidad de cada vida humana.

“Si bien hay varios países con condiciones vigentes que justifican las protecciones del TPS para sus ciudadanos que viven en los Estados Unidos, buscamos especialmente llamar su atención sobre Nicaragua y la República Democrática del Congo”.

No existen condiciones para el retorno seguro

En el caso de Nicaragua, las organizaciones señalaron que las condiciones que impiden que las personas regresen de manera segura a Nicaragua solo se han exacerbado desde su designación original en 1998.

“Nicaragua está experimentando niveles extraordinarios de disturbios civiles, persecución política y religiosa y la privación arbitraria de vidas humanas, incluidas desapariciones masivas y ejecuciones extrajudiciales” , subrayan.

Resaltan que desde que comenzó la crisis de derechos humanos en Nicaragua en 2018, el Estado ha cancelado su personería jurídica y confiscado bienes a más de 5.000 organizaciones de la sociedad civil, incluidas más de 1.200 fundaciones de afiliación religiosa.

Además, señalaron que la Iglesia católica ha sido el blanco de ataques específicos con casi 300 religiosos consagrados obligados a abandonar el país; entre los expulsados ​​se encuentran cuatro obispos y 141 sacerdotes.

“El mes pasado, el obispo de Jinotega, que también preside la Conferencia Episcopal de Nicaragua, se sumó a la lista de detenidos y expulsados ​​del país”, denuncian.

A esto se suma la reciente reforma constitucional la cual cedió un poder prácticamente ilimitado al régimen del país y que tendrá "consecuencias nefastas y de largo alcance... para los derechos fundamentales del pueblo de Nicaragua".

El mes pasado, Biden extendió la Orden Ejecutiva 13851, declarando una emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional que Nicaragua representaba para sus ciudadanos y los Estados Unidos.

Ante esto consideran que una nueva designación del TPS para Nicaragua no solo está justificada en este caso según los requisitos establecidos en 8 U.S.C. 1254a, sino que se debió haber hecho hace mucho tiempo.

Desplazamiento e inseguridad alimentaria en Congo

En el caso de la República Democrática del Congo (RDC) expusieron que Naciones Unidas estiman que más de 6,9 ​​millones de personas han sido desplazadas debido a la violencia y el conflicto generalizados en la RDC.

“Las condiciones en la RDC siguen empeorando en todo el país. La inseguridad alimentaria y del agua y los brotes de cólera que afectan a miles de niños contribuyen a las crisis actuales. Los vuelos de deportación a la República Democrática del Congo continúan a pesar de que hay un conflicto en curso”.

La misiva fue firmada por el Reverend Mark J. Seitz, Bishop of El Paso Chairman, USCCB Committee on Migration; Reverend A. Elias Zaidan, Bishop of the Maronite Eparchy of Our Lady of Lebanon Chairman, USCCB Committee on International Justice and Peace; Kerry Alys Robinson President and CEO Catholic Charities USA; Rev. Christopher Kellerman, SJ Secretary, Office of Justice and Ecology Jesuit Conference of Canada and the United States y Anna Gallagher Executive Director Catholic Legal Immigration Network, Inc.

Extensión TPS a nicaragüenses

El cancelado partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) a los religiosos católicos por sus gestiones para mantener el TPS a la comunidad nicaragüense y que por las facilidades migratorias del TPS, han logrado la estabilidad y libertad que por el momento no son posibles en el país.

“Agradecemos la cercanía y el acompañamiento que han expresado para los miles de nicaragüenses que al acercarse el término de las condiciones del TPS, pueden ser deportados a Nicaragua, donde sus derechos humanos se verán seriamente vulnerados y las condiciones económicas no permiten el desarrollo integral de las familias”, reza el documento.