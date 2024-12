Quinceañera nicaragüense resulta muerta durante tiroteo en Houston, Texas

Equipo de Periodistas

Diciembre 16, 2024 09:05 AM

Los familiares de la nicaragüense Jennifer Dayana Soto Rivas, una joven de 15 años que perdió la vida en un tiroteo al norte de Houston, Texas, iniciaron una colecta para cubrir los gastos de su funeral. Jennifer falleció el 13 de diciembre tras ser herida en una fiesta improvisada organizada en un almacén ubicado en Jensen Drive, cerca de Parker Road.

En el incidente, también murió otro adolescente no identificado, y otras cuatro personas resultaron heridas, incluyendo un menor de 13 años, según reportes preliminares.

Detalles del incidente

De acuerdo con el Departamento de Policía de Houston (HPD), la fiesta fue convocada de manera improvisada a través de redes sociales en un local que no cumplía con regulaciones. Según testigos, personas vestidas de negro abrieron fuego contra los asistentes.

Cuando las autoridades llegaron al lugar, encontraron una gran multitud, compuesta principalmente por adolescentes. Dado que el evento no estaba regulado ni registrado como una actividad comercial, la obtención de pruebas se ha complicado, según explicó el subdirector del HPD, Luis Menéndez: “Estos eventos no regulados no cuentan con ningún tipo de medidas de protección, lo que contribuye a estas tragedias”.

El alcalde de Houston, John Whitmire, quien también acudió a la escena, expresó: “Es una tragedia. Lo siento mucho por las familias. Hemos perdido jóvenes en circunstancias que pudieron haberse evitado”.

La policía continúa investigando y solicitó la colaboración de los asistentes al evento. Si alguien tiene información, puede comunicarse con Crime Stoppers al 713-222-8477.

El contexto de Jennifer y su familia

Jennifer Soto Rivas llegó a Texas hace apenas cuatro meses como parte de un programa de reasentamiento seguro gestionado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En 2018, Jennifer y su padre, Ronald Soto, se exiliaron en Costa Rica debido a la crisis política en Nicaragua. En 2024, lograron trasladarse a Estados Unidos junto a otras familias nicaragüenses.

“Jennifer era una niña de 15 años que vino a reunirse con su papá y hermanito mediante el proceso de reasentamiento de ACNUR. Su padre, Ronald Soto, es un activista comprometido”, explicó una fuente cercana a la familia a 100% Noticias.

Cómo ayudar

La familia habilitó un número Zelle para recibir aportes que ayuden a cubrir los gastos funerarios: Zelle: +1 (281) 823-268 (a nombre de Ronald Soto).